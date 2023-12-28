Бурятия оказывает поддержку участникам СВО и членам их семей

Правительством республики было выделено около 4 млрд рублей
Правительство Республики Бурятия активно реализует комплекс мер, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. За все время на эти цели было выделено более 3,97 млрд рублей, что позволило закупить более 355 тысяч единиц оборудования, средств защиты, одежды и экипировки, медпрепаратов и многого другого.
Кроме того, 96 участников СВО и 13 детей участников СВО были зачислены в высшие учебные заведения республики без очереди, ещё 573 были зачислены в дошкольные организации.
Огромную роль в поддержке военнослужащих играют добровольные взносы граждан республики. Общая сумма собранных добровольных взносов составила более 288,5 млн рублей.
Бурятия открыла 3 пункта оказания волонтёрской помощи в Джанкое, Армянске и Таганроге, в которых организовано бесплатное горячее питание для военнослужащих, отправляющихся в зону боевых действий.
Важным аспектом поддержки участников СВО является также оказание им психологической помощи. В 2023 году было проведено 6 выездов творческих коллективов в зону проведения СВО. Такая поддержка помогает военнослужащим преодолеть стрессовое состояние, вызванное боевыми действиями.
Особое внимание уделяется также реабилитации и лечению раненых бойцов. Полномочное представительство республики осуществляет патронатное сопровождение всех бойцов, поступающих на лечение в госпитали Москвы и Московской области.
Также в республике открылся филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Сотрудники филиала фонда приняли более 4,7 тысяч жителей республики, отработано более 5,3 тысяч запросов.
Республика Бурятия также активно участвует в оказании гуманитарной помощи в зону боевых действий. В середине декабря было отправлено 20 тонн гуманитарной помощи в Старобешевский район ДНР. В состав груза входили продукты питания, хозяйственные товары, учебники и канцелярские принадлежности. Также были направлены специальные предметы для защиты и комфорта военнослужащих.
В сборе гуманитарного груза приняли участие: группа кампаний «Титан», «Бурятмяспром», торговая группа «Абсолют», «Бурятхлебпром», «Ритм», «Полином», «Николаевский», а также волонтёрские организации и неравнодушные жители республики.
- Обширный комплекс мер по поддержке участников специальной военной операции является приоритетом для Бурятии. Правительство и граждане активно сотрудничают, чтобы обеспечить нужды и защиту военнослужащих и их семей в этот сложный период. Бурятия гордится своими защитниками и всеми, кто оказывает им поддержку, – поделился руководитель исполнительного комитета Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Ведерников.
Бурятия оказывает поддержку участникам СВО и членам их семей
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