Депутаты Народного Хурала порадовали одиноких пенсионеров
Всероссийская акция «Серебряная ёлка» проходит в рамках реализации федерального партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение».
Порадовать одиноких пенсионеров вызвались депутаты Народного Хурала Бурятии. За короткое время на собранный бюджет были приобретены настольные и развивающие игры для пожилых людей, которые уже доставили в некоторые учреждения социального обслуживания Бурятии, где они принесут радость и развлечение пожилым людям. Также депутаты организовывают чаепития с вкусными угощениями для участников акции.
Однако это не единственное, что делают депутаты в рамках акции. Они стараются создать настоящий праздник для пенсионеров, чтобы подарить им чувство праздничного настроения и радости. Например, в Заиграевском доме-интернате для престарелых и инвалидов было организовано праздничное мероприятие, на котором пожилые люди были поздравлены Дедом Морозом и Снегурочкой. Это добавило особую атмосферу волшебства в доме-интернате и вызвало улыбки на лицах пенсионеров.
- Было замечательно видеть, как пожилые люди наслаждались общением, лакомствами и атмосферой взаимопонимания и доброжелательности. Надеемся, что подобные акции будут продолжаться и в будущем, чтобы все пожилые люди могли почувствовать, что они всегда важны и ценны для общества, – отметил депутат Народного Хурала Бурятии Эрдэнижап Дондитов.
Акция «Серебряная ёлка» в Бурятии стала ярким и значимым событием для пенсионеров. Благодаря заботе и вниманию депутатов Народного Хурала, они смогли почувствовать свою важность и значимость в обществе.
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Всероссийская акция «Серебряная ёлка» проходит в Бурятии
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