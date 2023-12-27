Волонтёры отправили более 80 тысяч тонн гумпомощи

Помощь идёт фронту и новым регионам
Заместитель секретаря генсовета партии и глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова рассказала о том, как организовывается помощь новым регионам РФ.
При содействии партии на фронт и в новые субъекты федерации уже было отправлено более 82 тысяч тонн гуманитарной помощи. Активная работа продолжается в круглосуточном режиме, что особо подчеркнула в своём докладе глава штаба по гуманитарному сотрудничеству. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
В миссии участвуют не только отделения партии и общественные приёмные, но и представители НКО, бизнеса, простые граждане из разных регионов России.
- Привозим жителям лекарства, продукты, одежду, стройматериалы и многое другое. Вместе с партнёрами: Минздравом, ФМБА, Минпросвещения, Минобороны, фондом «Своих не бросаем», движением «Здоровое Отечество», ОАО «РЖД» — вывезли на лечение более 700 детей», — рассказала Кузнецова.
Она отметила работу волонтёров, которые помогают жителям прифронтовых районов, адресно доставляют продукты и медикаменты, поддерживают одиноких людей и многодетные семьи.
Глава штаба по гуманитарному сотрудничеству отчиталась о доставке 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости в город Энергодар, близлежащие населённые пункты которого нуждались в поддержке. «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) запустила в Мариуполе проект по доставке горячего питания маломобильным гражданам. Об этом также рассказала Анна Кузнецова.
Благодаря совместной работе «Единой России» и фонда «Дороги жизни» был реализован проект «Я с тобой», направленный на работу с детьми из сиротских учреждений. Он был запущен в Запорожской и Херсонской областях, ЛНР и ДНР и распространился на 13 регионов. Врачи посетили 18 учреждений и осмотрели порядка 800 детей. Несколько десятков маленьких пациентов было отправлено на лечение в федеральные клиники.
Кузнецова отметила, что благодаря активной поддержке регионов-шефов и народной программе ЕР в новые субъекты страны начала возвращаться мирная жизнь. Уже идёт стройка жилья и социальных объектов, решаются вопросы образования и здравоохранения. Активные участники гуманитарной миссии — волонтёры МГЕР — работают в больницах и госпиталях Донецка, Луганска, Мариуполя.
«Молодая Гвардия» также оказывает помощь в построении педагогической деятельности в регионах. С сентября 2023 года в Херсонской области работает педагогический десант. В городе Шахтёрске открыта для посещения бесплатная секция самбо, в Мариуполе — футбольная школа имени Андрея Соломатина.
Er.ru сообщает, что волонтёры не только снабжают продуктами прифронтовые села под Харьковом, но и оказывают всевозможную гуманитарную помощь более 10 тысячам семей беженцев в Белгородской области.
Анна Кузнецова выразила благодарность всем, кто содействует осуществлению гуманитарной миссии «Единой России».
- Правительство Республики Бурятия, депутаты «Единой России», волонтёры и просто неравнодушные жители Бурятии активно поддерживают участников специальной военной операции и их семьи. За всё время на эти цели было выделено более 3,97 млрд рублей, закуплено более 355 тысяч единиц оборудования, средств защиты, одежды и экипировки, медпрепаратов и другого. Участников СВО и детей военнослужащих приняли в вузы республики, а в дошкольные организации были зачислены 573 ребёнка. Добровольные взносы граждан Бурятии составили более 288,5 млн рублей. Открыты пункты волонтёрской помощи с бесплатным горячим питанием для военнослужащих на передовой. Открыт филиал государственного фонда «Защитники Отечества», где сотрудники филиала фонда приняли более 4,7 тысячи жителей республики и отработали более 5,3 тысячи запросов. 17 декабря, в день XXI съезда «Единой России», из Бурятии был отправлен 20-тонный грузовик с гуманитарной помощью для жителей Старобешевского района и бойцов, находящихся на передовой, – рассказал руководитель исполнительного комитета Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Ведерников.
Волонтёры отправили более 80 тысяч тонн гумпомощи
Власть, Фото:
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