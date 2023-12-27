Контрактного управляющего штрафовали на 25 тысяч
Прокуратура Муйского района Бурятии выявила нарушения законодательства о закупках в деятельности районного управления образования.
- Вопреки требованиям федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» должностные лица муниципального учреждения не разместили в единой информационной системе отчёт об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организацией, - сообщила прокуратура Бурятии.
Контрактный управляющий учреждения привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ «Неразмещение в единой информационной системе информации и документов». Его оштрафовали на 25 тысяч рублей.
После прокурорского вмешательства нарушения закона устранили.
В Бурятии РУО уличили в нарушении закона о закупках
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