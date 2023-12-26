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В районе Бурятии выбрали лучшие поселения

В районе Бурятии выбрали лучшие поселения
Власть,  Фото:администрация Мухоршибирского района
Победителей наградили дипломами и денежными сертификатами

В Мухоршибирском районе Бурятии подведены итоги районного конкурса «Лучшее поселение – 2023 года» прошедшего в рамках Года национального единства и народного подвига в районе.

Как сообщает районная администрация, в рамках тематического года команды сельских поселений приняли участие в двух конкурсах «Мой народ – моя гордость!» и «Мы родом из СССР». Кроме этого, в итоги конкурса на лучшее поселение вошли результаты по трём номинациям:
- благоустройство территории, представленные в отчётах администрациями сельских поселений;
- развёрнутые тематические площадки на районном Сурхарбане;
- выставки, на которых был представлен социокультурный быт советского человека, трудовые и военные подвиги земляков.

В номинации «Сельские поселения, с численностью до 600 человек» награждены:
- Сельское поселение «Бомское» - диплом 4 степени и сертификат на сумму 10 тысяч рублей;
- Сельское поселение «Хошун-Узурское» - диплом 3 степени и сертификат на сумму 20 тысяч рублей;
- Сельское поселение «Нарсатуйское» - диплом 2 степени и сертификат на сумму 20 тысяч рублей;
- Сельское поселение «Барское» - диплом 1 степени и сертификат на сумму 50 тысяч рублей.

В номинации «Сельские поселения, с численностью до 1000 человек» награждены:
- Сельское поселение «Калиновское» - диплом 4 степени и сертификат на сумму 10 тысяч рублей;
- Сельское поселение «Тугнуйское» - диплом 3 степени и сертификат на сумму 20 тысяч рублей;
- Сельское поселение «Харашибирское» - диплом 2 степени и сертификат на сумму 20 тысяч рублей;
- Сельское поселение «Кусотинское» - диплом 1 степени и сертификат на сумму 50 тысяч рублей.

В номинации «Сельские поселения, с численностью до 2000 человек» награждены:
- Сельское поселение «Хонхолойское» - диплом 4 степени и сертификат на сумму 10 тысяч рублей;
- Сельское поселение «Никольское» - диплом 3 степени и сертификат на сумму 20 тысяч рублей;
- Сельское поселение «Шаралдайское» - диплом 2 степени и сертификат на сумму 20 тысяч рублей;
- Сельское поселение «Подлопатинское» - диплом 1 степени и сертификат на сумму 50 тысяч рублей.

В номинации «Сельские поселения, с численностью свыше 2000 человек» награждены:
- Сельское поселение «Цолгинское» - диплом 4 степени и сертификат на сумму 10 тысяч рублей;
- Сельское поселение «Саган-нурское» - диплом 3 степени и сертификат на сумму 20 тысяч рублей;
- Сельское поселение «Мухоршибирское» - диплом 2 степени и сертификат на сумму 20 тысяч рублей;
- Сельское поселение «Новозаганское» - диплом 1 степени и сертификат на сумму 50 тысяч рублей.
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