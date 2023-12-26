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В Бурятии районную администрацию наказали за ямы на дорогах

В Бурятии районную администрацию наказали за ямы на дорогах
Власть, 
Нарушение выявила прокуратура

По постановлению прокуратуры администрация Прибайкальского района Бурятии привлечена к административной ответственности за ненадлежащее содержание автомобильной дороги.

- Установлено, что на проезжей части участка автомобильной дороги местного значения от микрорайона Заречный до перекрестка с улицей Полевой в селе Турунтаево имелись неровности грунтового покрытия дорожного полотна в виде просадок, колеи и ям. Они затрудняли движение транспортных средств, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Глава районной администрации получил прокурорское представление. После этого на опасной дороге провели грейдирование. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ответственный сотрудник привлечён к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, саму районную администрацию привлекли административной ответственности ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог». Назначен штраф в 20 тысяч рублей. 
прокуратура дороги

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