В Бурятии районную администрацию наказали за ямы на дорогах

Нарушение выявила прокуратура



По постановлению прокуратуры администрация Прибайкальского района Бурятии привлечена к административной ответственности за ненадлежащее содержание автомобильной дороги.



- Установлено, что на проезжей части участка автомобильной дороги местного значения от микрорайона Заречный до перекрестка с улицей Полевой в селе Турунтаево имелись неровности грунтового покрытия дорожного полотна в виде просадок, колеи и ям. Они затрудняли движение транспортных средств, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Глава районной администрации получил прокурорское представление. После этого на опасной дороге провели грейдирование. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ответственный сотрудник привлечён к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, саму районную администрацию привлекли административной ответственности ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог». Назначен штраф в 20 тысяч рублей.

