В Забайкалье образовано краевое агентство по туризму

Власть, Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкалья

Распоряжение о создании ведомства подписано главой региона



Новое ведомство создали в Забайкалье для дальнейшего развития туристической отрасли. Сотрудники «Агентства по туризму Забайкальского края» будут заниматься сбором аналитики по туристическим продуктам, станут координаторами всевозможных проектов, сообщает пресс-служба краевого министерства экономического развития.



- Распоряжение о создании такого ведомства уже подписал глава региона. Отмечу, что туризм является многоотраслевой отраслью. После того, как удалось сдвинуть в положительную динамику развитие внутреннего туризма в нашем крае, очень важно заниматься его дальнейшим развитием. Для этого нужны высококвалифицированные специалисты. Мы сейчас находимся в начале пути развития отрасли. Именно поэтому нам так необходимо «Агентство по развитию туризма, - считает замминистра экономики Забайкалья Юлия Иванова.



Она отметила, что сотрудники «Агентства по туризму» займутся запуском волонтёрских и других проектов для вовлечения местного населения и молодёжи в туризм.



- Новая организация возьмёт на себя функции «Туристского информационного центра» (ТИЦ). А именно – продвижением туристических продуктов. ТИЦ войдёт в состав нового учреждения, - добавила Юлия Иванова.

