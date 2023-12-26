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В Забайкалье образовано краевое агентство по туризму

В Забайкалье образовано краевое агентство по туризму
Власть,  Фото:пресс-служба минэкономразвития Забайкалья
Распоряжение о создании ведомства подписано главой региона

Новое ведомство создали в Забайкалье для дальнейшего развития туристической отрасли. Сотрудники «Агентства по туризму Забайкальского края» будут заниматься сбором аналитики по туристическим продуктам, станут координаторами всевозможных проектов, сообщает пресс-служба краевого министерства экономического развития.

- Распоряжение о создании такого ведомства уже подписал глава региона. Отмечу, что туризм является многоотраслевой отраслью. После того, как удалось сдвинуть в положительную динамику развитие внутреннего туризма в нашем крае, очень важно заниматься его дальнейшим развитием. Для этого нужны высококвалифицированные специалисты. Мы сейчас находимся в начале пути развития отрасли. Именно поэтому нам так необходимо «Агентство по развитию туризма, - считает замминистра экономики Забайкалья Юлия Иванова.

Она отметила, что сотрудники «Агентства по туризму» займутся запуском волонтёрских и других проектов для вовлечения местного населения и молодёжи в туризм.

- Новая организация возьмёт на себя функции «Туристского информационного центра» (ТИЦ). А именно – продвижением туристических продуктов. ТИЦ войдёт в состав нового учреждения, - добавила Юлия Иванова.
Забайкальский край туризм

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