В Бурятии выбрали лучших глав поселений

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Также награждены лучшие муниципальные служащие



22 декабря в правительстве Бурятии подвели итоги республиканских конкурсов «Лучший муниципальный служащий» и «Лучший глава городского, сельского поселения». Победители и призёры определены по нескольким номинациям: в муниципальных районах (городских округах) и сельских поселениях. Лучших муниципальных служащих наградил глава Бурятии Алексей Цыденов.



- Хочу всем искренне сказать «спасибо» за работу. Работа у вас непростая, сложная. Мы с вами боролись с ковидом, неопределённостью в экономике, сейчас у нас вопрос со спецоперацией. Давайте и дальше работать слаженно, вместе справляться со всеми трудностями и вызовами, поддерживать семьи, у которых близкие на СВО. Уверен, что у нас впереди светлое будущее, - поблагодарил Алексей Цыденов.



Как сообщает пресс-служба правительства РБ, медалью «За заслуги перед Республикой Бурятией» награждён глава Прибайкальского района Сергей Семенов.



В номинации «Лучший муниципальный служащий в муниципальном районе (городском округе)» награждены:

- Дипломом 1 степени - Имидеев Вадим Иванович, председатель Проектно-аналитического комитета Администрации города Улан-Удэ;

- Дипломом 2 степени - Скоробогатова Ирина Вячеславовна, заместитель руководителя администрации МО городское поселение «Город Закаменск»;

- Дипломом 2 степени - Пестерева Евгения Валерьевна, главный специалист экономического отдела администрации МО «Кяхтинский район»;

- Дипломом 3 степени - Алексеева Елена Анатольевна, главный специалист администрации МО «Джидинский район»;

- Дипломом 3 степени - Дулмаева Номина Дугарсуруновна, заместитель начальника Управления - начальник финансового отдела администрации МО «Иволгинский район»;

- Дипломом 3 степени - Сордонов Борис Иннокентьевич, консультант отдела аналитики и проектного управления Проектно-аналитического комитета Администрации г. Улан-Удэ.



В номинации «Лучший муниципальный служащий в поселении» награждены:

- Батуева Туяна Чимитовна, специалист администрации МО СП «Дутулурское» Закаменского района, Дипломом 1 степени;

- Емельянова Надежда Анатольевна, ведущий специалист администрации МО СП «Куйтунское» Тарбагатайского района, Дипломом 2 степени;

- Цырендоржиева Сэсэгма Дармаевна специалист администрации МО СП «Иройское» Селенгинского района, Дипломом 2 степени;

- Богидаева Светлана Петровна, специалист администрации МО СП «Дунда-Киретское» Бичурского района. Дипломом 3 степени;

- Матренинская Наталья Петровна, специалист администрации МО СП «Усть-Кяхтинский» Кяхтинского района, Дипломом 3 степени;

- Данзанова Цыпилма Васильевна, ведущий специалист администрации МО СП «Ичетуйское» Джидинского района, Дипломом 3 степени.



Также подведены итоги республиканского конкурса «Лучший глава городского, сельского поселения». Ими стали:

- Жигжитов Белигто Дамбиевич, глава муниципального образования сельское поселение «Среднехарлунское» Бичурского района. Награждён дипломом 1 степени;

- Сониев Леонид Сахилович, глава муниципального образования сельское поселение «Корсаковское» Кабанского района. Награждён дипломом 2 степени;

- Николаев Пётр Ермилович, глава муниципального образования сельское поселение «Куйтунское» Тарбагатайского района. Награждён дипломом 3 степени.



