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«Быть во всеоружии»: Улан-удэнским чиновникам велели работать в праздники

«Быть во всеоружии»: Улан-удэнским чиновникам велели работать в праздники
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Столица Бурятии переходит в боевую готовность

В пятницу, 15 декабря, в администрации Улан-Удэ состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. На нём обсудили подготовку объектов жизнеобеспечения к предстоящим новогодним каникулам. Как отметил на совещании мэр города Игорь Шутенков, для властей это «рабочие дни», причём не простые, а «в режиме повышенной боевой готовности».

- Прошу всех организовать дежурство именно руководящего состава в новогодние праздники. Руководители в эти дни должны находиться на территории города и постоянно быть на связи. Мы должны быть во всеоружии, – заявил Шутенков.

Он поручил создать дополнительные аварийные бригады для оперативного устранения возможных аварий, а ещё – усилить работу диспетчерских служб и ресурсоснабжающих организациях. В комитете городского хозяйства уже назначили ответственных, составили графики и распределили дежурства.

По словам замруководителя комитета городского хозяйства Александра Тюрюханова, все ресурсоснабжающие предприятия полностью оснащены необходимыми материально-техническими ресурсами и горюче-смазочными материалами. В Улан-Удэ сделали и аварийный запас товарно-материальных ценностей.
 
- По мере расходования материалов этот запас постоянно пополняется. Автотранспорт и техника готовы, определены водители, топливо имеется. Его запасы на всех котельных – в пределах нормативного. Договоры на поставку заключены, – отчитался Тюрюханов.

Кроме того, в столице республики с 30 декабря по 8 января включительно будут проходить заседания утренних штабов по жизнеобеспечению в режиме ВКС. Особое внимание мэр уделил противопожарным инструктажам в городских школах и садиках.

- Проводить их нужно обязательно – проследить, чтобы в каждом учреждении было ответственное за это должностное лицо, – отметил Шутенков, а в заключение поручил проконтролировать соблюдение правил пожарной безопасности при проведении мероприятий, посвященных празднованию нового года.
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