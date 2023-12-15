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На «Будущем России» предложили обсудить, каким будет завтра

На «Будущем России» предложили обсудить, каким будет завтра
Власть,  Фото:пресс-служба «Единой России»
На сессии подчеркнули важность предстоящих выборов президента

«Единая Россия» завершила последнюю дискуссионную сессию под названием «Будущее России» перед предстоящим съездом.

В своём приветственном слове на партийной площадке председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что будущее России формируется всеми гражданами страны, включая самих членов партии, передаёт rostovgazeta.ru.

Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» также активно работает над созданием мощной и авторитетной России, которую уважают во всем мире. Он подчеркнул важность предстоящих выборов президента, выразив поддержку Владимира Путина и утверждая, что президент играет ключевую роль в консолидации страны.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что фигура Владимира Путина вызывает гордость за нашу страну и уверенность в завтрашнем дне у всех граждан России. Он подчеркнул, что будущее страны тесно связано с Путиным, и отметил важную роль России, которую она заняла на мировой арене во главе с президентом.

Все участники дискуссии подчеркнули важную роль президента в развитии науки, технологий, спорта, культуры и поддержке регионов. Зарубежные гости выразили мнение, что Россия является ключевой страной, способной сохранить мир и противостоять моральному упадку Запада, спасая человеческую цивилизацию.

В завершение своей речи Медведев подчеркнул, что необходимо предпринять все усилия, чтобы Россия стала крепкой, сильной, процветающей и комфортной для жизни. Итоги всех трёх сессий «Будущее России» будут представлены на XXI съезде партии, который состоится 17 декабря на площадке выставки «Россия» на ВДНХ. Там также будут определены позиции партии по предстоящей президентской компании и проведут ротацию руководящих органов «Единой России», сообщается на сайте er.ru.

Единая Россия 2023

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