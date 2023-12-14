Её удостоился руководитель администрации губернатора Забайкалья Марат Мирхайдаров
Председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин вручил первому вице-премьеру правительства Забайкалья – руководителю администрации губернатора края Марату Мирхайдарову высшую награду мусульман России - орден почёта «Аль-Фахр».
- За значительный вклад в дело сохранения и развития межнационального и межконфессионального согласия, - говорится в тексте указа о награждении.
Как отметил сам Марат Мирхайдаров, в многонациональной стране без совместного взаимодействия, без поддержки друг друга, без единства невозможно решить ни один вопрос.
- Служение Всевышнему и Отчизне через служение людям – только в этом вижу смысл всей моей жизни. Только ради этого я живу, - заявил Марат Мирхайдаров.
Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, 7 декабря Равиль Гайнутдин наградил орденом почёта «Аль-Фахр» патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Забайкальский чиновник награждён высшей наградой мусульман России
Власть, Фото:
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