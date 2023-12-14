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В Бурятии Народный Хурал потратит сам на себя почти треть миллиарда рублей

В Бурятии Народный Хурал потратит сам на себя почти треть миллиарда рублей
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
С каждым годом аппетиты депутатов только растут

В четверг, 14 декабря, Народный Хурал, состоящий из 66 депутатов, собрался уже на третью по счёту сессию, на которой утвердил расходы на собственное содержание в 2024 году. Если в 2023-ем на эти цели направили 285 миллионов 517 тысяч 800 рублей, но в следующем потратят на 14 с лишним миллионов больше – 299 729 300 рублей.

Докладчиком по вопросу выступил вице-спикер Баир Гармаев, который призвал всех поддержать законопроект. Одобрили его безо всяких дискуссий, очень быстро и единогласно.

Большая часть этой суммы – 259 миллионов 703 тысячи (или 86,6%) – предназначается на зарплаты и страховые взносы. В штате НХ сегодня насчитывается 106 человек. Среди них – 15 парламентариев, работающих на постоянной (то есть оплачиваемой) основе: спикер, два вице-спикера, главы шести комитетов и их заместители. Также в списке – технический персонал, четыре специалиста аппаратов фракций Хурала, 78 человек, занимающих должности государственной гражданской службы и другие сотрудники.

На жалованье народным избранникам дадут 34 миллиона 364 тысячи 800 рублей, на взносы по обязательному социальному страхованию им же – 10 миллионов 378 тысяч 200 рублей.

Ещё 46 миллионов 532 тысячи потребуется для возмещения расходов на осуществление депутатской деятельности всем 66 парламентариям, 507 200 – на компенсации за вынужденные прогулы тем, кто работает там на непостоянной основе.

Чтобы оплатить труд помощников слуг народа и специалистов фракций, из бюджета выделят 61 миллион 765 тысяч, а специалистов аппарата Хурала – 67 миллионов 206 тысяч. На взносы в ФСС уйдёт 18 миллионов 652 тысячи и 20 миллионов 296 тысяч соответственно.

40 миллионов 26 тысяч (13,4% всей суммы) потратят на материально-техническое обеспечение бурятского парламента – на местную, внутризоновую, междугородную, международную, сотовую и фельдъегерскую связь, Интернет и почту (1 951 500), командировки и оплату договоров по оказанию услуг по проезду (2 837 400), пиар депутатов в СМИ (24 миллиона 800 тысяч), диспансеризацию (435 тысяч), обслуживание и ремонт вычислительной и оргтехники, систем вентиляции и кондиционирования, уборку помещений и химчистку (630 тысяч).

Среди других статей расходов – оказание услуг в области информационных технологий (приобретение и обновление программных продуктов, техподдержка и сопровождение ПТК «Власть», сайта НХ и АИС «Законопроект», обеспечение безопасности информации). На это необходимо 2 миллиона 763 тысячи. Услуги по переводу почётных грамот, упорядочению и хранению документов, подписка на периодическую печать и представительские расходы обойдутся в 1 миллион 619 тысяч.

На новое компьютерное оборудование, оргтехнику, комплектующие и запчасти из бюджета возьмут 2 миллиона 267 тысяч 100 рублей, на покупку офисной мебели, ковровых дорожек и кондиционеров – 632 900 рублей, на канцелярские товары, различные бланки, хозтовары, подарки, сувениры, поздравительные открытки, цветы, благодарственные письма и почётные грамоты – 1 миллионов 980 тысяч. Тут депутаты немного ужались – в 2023-ем на эту статью расходов направили 2,4 млн. рублей.
Народный Хурал депутаты деньги

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