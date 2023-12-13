В правительстве республики заявили: «Для всех желающих будет работа»
На сегодняшний день строительный комплекс Бурятии испытывает кадровый дефицит. А в преддверии большой стройки в центральной части Улан-Удэ в строительные фирмы, как никогда, требуются специалисты. Только в ближайшие 10 лет предстоит реализовать такие масштабные проекты как: новый жилой микрорайон в центре города, театр «Байкал», национальный музей, студенческий кампус и ещё многое другое.
Власти Бурятии уже не раз призывали школьников поступать на строительные специальности, а студентов идти работать по профессии. По словам зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова, строительная отрасль республики с каждым годом только развивается. И об этом говорят цифры. Так, за последние шесть лет в регионе возвели 186 социальных объектов. А это значит, что труд сотрудников в этой сфере востребован и по достоинству оплачивается.
- Помимо всем привычных школ и детских садов, в республике стартует строительство масштабных объектов, стоимость которых достигает десятки миллиардов. На застройку только центральной части Улан-Удэ в рамках проекта КРТ будет направлено порядка 30 миллиардов рублей. А это значит, что для всех желающих будет работа. Студенты могут без проблем пройти практику в любой строительной организации, чтобы после выпуска из учебного заведения уже был опыт работы, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Отметим, что несмотря на кадровый дефицит, который отрасль испытывает последние годы, строительный комплекс Бурятии занимает лидирующие позиции среди других регионов России.
В строительный комплекс Бурятии требуются специалисты
Власть, Фото:
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