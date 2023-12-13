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В строительный комплекс Бурятии требуются специалисты

В строительный комплекс Бурятии требуются специалисты
Власть,  Фото:pixabay.com
В правительстве республики заявили: «Для всех желающих будет работа»

На сегодняшний день строительный комплекс Бурятии испытывает кадровый дефицит. А в преддверии большой стройки в центральной части Улан-Удэ в строительные фирмы, как никогда, требуются специалисты. Только в ближайшие 10 лет предстоит реализовать такие масштабные проекты как: новый жилой микрорайон в центре города, театр «Байкал», национальный музей, студенческий кампус и ещё многое другое.

Власти Бурятии уже не раз призывали школьников поступать на строительные специальности, а студентов идти работать по профессии. По словам зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова, строительная отрасль республики с каждым годом только развивается. И об этом говорят цифры. Так, за последние шесть лет в регионе возвели 186 социальных объектов. А это значит, что труд сотрудников в этой сфере востребован и по достоинству оплачивается.

- Помимо всем привычных школ и детских садов, в республике стартует строительство масштабных объектов, стоимость которых достигает десятки миллиардов. На застройку только центральной части Улан-Удэ в рамках проекта КРТ будет направлено порядка 30 миллиардов рублей. А это значит, что для всех желающих будет работа. Студенты могут без проблем пройти практику в любой строительной организации, чтобы после выпуска из учебного заведения уже был опыт работы, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Отметим, что несмотря на кадровый дефицит, который отрасль испытывает последние годы, строительный комплекс Бурятии занимает лидирующие позиции среди других регионов России.

минстрой РБ КРТ строительство Бурятия

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