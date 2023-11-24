24 ноября

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Власти Улан-Удэ остались в восторге от новой выставки Даши Намдакова

Власти Улан-Удэ остались в восторге от новой выставки Даши Намдакова
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко

И пригласили всех в музей

23 ноября в Художественном музее имени Сампилова в Улан-Удэ открылась выставка Даши Намдакова «Дорога домой» (возрастное ограничение 6+). На торжественном открытии побывал местный бомонд. Для всех посетителей экспозиция, как сообщал «Байкал-Daily», доступна с 24 ноября.

Впечатлениями от творчества скульптора на своих страницах в соцсетях поделился мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков. Градоначальник также отметил вклад скульптора в украшение Улан-Удэ:

«Само по себе это важное событие в культурной жизни города и возможность вновь погрузиться в уникальный, мистический и красивый мир искусства Даши Намдакова.

Без преувеличения - талант Даши знает весь мир, но для нас особенно приятно, что свой творческий путь мастер начинал в Улан-Удэ. Выражаю огромную признательность за скульптурную композицию «Мальчик с птичкой». Мастер воссоздал её в память о своём учителе, заслуженном художнике РСФСР Геннадии Георгиевиче Васильеве и сейчас она украшает сквер вокруг Гостиных рядов. Это место сразу обрело душу, оживилось, и то, с какой любовью наши горожане одевают этого мальчишку зимой в кафтанчик и шапочку, говорит о народной любви.

Ещё одна из ранних работ Даши Намдакова находится внутри мемориала «Черный тюльпан» в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» — «Чрево матери». И мало кто знает, что бюст Василия Родионовича Филиппова перед Бурятской сельскохозяйственной академией также работа нашего мастера».

В день открытия для узкого круга приглашённых работы Намдакова увидел и председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.

«Эта выставка - большое культурное событие не только для Улан-Удэ, но и для меня лично. Это потрясающий художник, человек, который создает совершенно самобытные, ни на что не похожие вещи, заставляющие думать и вызывающие эмоции», - цитирует Бальжинимаева официальный телеграм-канал горсовета.

И мэр Улан-Удэ, и глава представительного органа власти пригласили любителей искусства посетить Художественный музей. Выставка продлится до февраля 2024 года.
музей выставка Даши Намдаков

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