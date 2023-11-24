В Улан-Удэ открылась персональная выставка Даши Намдакова «Дорога домой»

Выставка посвящена творческому поиску мастера. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



В Художественном музее имени Сампилова в пятницу, 24 ноября, начинает свою работу персональная выставка Даши Намдакова «Дорога домой» (возрастное ограничение 6+). Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

Даши Намдаков – всемирно известный скульптор, член Союза художников РФ, заслуженный художник России, народный художник Бурятии, академик Российской академии художеств.

- Даши Намдаков - один из ярких представителей современного искусства России, - отмечала ранее Соелма Дагаева, министр культуры Бурятии. - Творчество скульптора отражает процесс взаимодействия академической школы и авторского стиля, декоративного, символического и реалистического направлений, это метод синкретизма в стремлении передать опыт взаимодействия мировых изобразительных школ.

Выставка «Дорога домой» посвящена творческому поиску скульптора, в котором зритель видит долгий путь мастера, отраженного в художественных образах. Широко показаны в ретроспекции станковые произведения, датируемые с 2000 года, такие как «Воспоминание о будущем», «Богатая невеста». И работы последних лет – «Энергия», «Начало» и др. Многие из этих произведений автора хранятся в частных галереях и музейных фондах разных стран.

Даши Намдаков - автор монументальных композиций, установленных в Казахстане, в Забайкалье, Кемеровской области, в Татарстане, в Тыве, в Красноярске и на острове Ольхон на Байкале, созданных в том художественном стиле, который особенно близок наследникам национальных художественных культур. Модели ландшафтных скульптурных композиций «Центр Азии», «Царская охота», «Байкал-баабай», «Восточный календарь», выполненные в жанре малой пластики, также находятся в экспозиции. Намдаков с единомышленниками-профессионалами работает в разных жанрах искусства.

Персональная выставка Даши Намдакова в залах Художественного музея, представляющая ретроспективный показ произведений разных видов и жанров, создает картину новых интересных областей художественного творчества. И убеждает нас в необходимости знания культуры своей родины, её традиций, являющихся источником и вдохновением для поиска, уверены в минкультуры РБ.

Проект организован Национальным музеем Бурятии, Фондом содействия развитию культуры и искусства имени Дашинимы Намдакова при поддержке министерства культуры Бурятии к 100-летию образования Республики Бурятия.

Выставка продлится до конца февраля 2024 года.