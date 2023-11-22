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Полпред Трутнев остался недоволен сроками реконструкции аэропортов в Чите и Чаре

Полпред Трутнев остался недоволен сроками реконструкции аэропортов в Чите и Чаре
Власть,  Фото:скриншот с видео

«У нас такая дальневосточная традиция»

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 21 ноября провёл совещание по вопросам развития аэропортов и авиационных перевозок в Забайкалье. Оно прошло вечером 21 ноября в Чите.

На совещании обсуждалась реконструкция аэропортового комплекса «Кадала» в столице Забайкальского края и аэропорта в Чаре, рассматривались тарифы на авиаперевозки пассажиров.

Юрий Трутнев поручил уполномоченным федеральным органам разобраться в ситуации по затягиванию сроков реконструкции аэропортов, сообщает официальный телеграм-канал полпреда.

Местные СМИ пишут, что Трутнев выражался на совещании довольно жёстко.  

- В Забайкалье два крупных аэропорта – Кадала и Чара. И тот, и другой реализуются с переносом сроков. Мы эту проблему знаем, - цитирует полпреда Zab.ru.

Трутнев назвал проблемы с реконструкцией аэропортов на Дальнем Востоке «традицией».

- К сожалению, это у нас такая традиция дальневосточная. У нас в целом ряде городов, можно вспомнить и Благовещенск, и Магадан, и Южно-Сахалинск и целый ряд ещё территорий, постоянно строительство аэропортов, взлётно-посадочных полос идут с задержками и с проблемами, с удорожанием, с кучей, скажем так, других последствий. Давайте разберёмся, что происходит здесь, - заключил полпред.

ГТРК «Чита» отмечает, что перенос сроков реконструкции всегда вызывает удорожание проектов.

- Будем разбираться. Я определил довольно жёсткие сроки, в течение которых уполномоченные органы федеральной власти должны доложить, что происходит, - цитирует телеканал в своём репортаже Трутнева. – Если говорить о сегодняшней работе, то я ею не удовлетворён.  

«Байкал-Daily» весной 2023 года сообщал, что на реконструкцию самого северного аэродрома Забайкалья в Чаре уйдёт свыше 2 млрд руб. Также решается вопрос о строительстве нового капитального аэровокзального комплекса взамен старого деревянного. На эти цели планируется привлечь средства инвесторов.

Как сообщал «Байкал-Daily», строительство новой взлётно-посадочной полосы аэропорта Улан-Удэ тоже отставало от графика. Но всего на месяц или два. Новую ВВП официально открыли 19 декабря 2018 года. Уже с опозданием на полгода.
авиация Трутнев Чита ДФО

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