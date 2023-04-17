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На реконструкцию самого северного аэропорта Забайкалья уйдёт свыше 2 млрд руб.

На реконструкцию самого северного аэропорта Забайкалья уйдёт свыше 2 млрд руб.
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru

Ремонт завершат к концу 2023 года

Более двух миллиардов рублей уйдёт на ремонт аэропорта Чара в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба краевого Минстроя.

«На сегодняшний день выполнены работы по реконструкции рулежной дорожки, малому перрону, устройству нижнего слоя асфальта взлетно-посадочной полосы, также проведены основные мероприятия по устройству патрульных дорог, - рассказал и.о. министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Алдар Бальжиров. - Сейчас ведутся работы по устройству периметра ограждения, заготавливаются материалы для укладки верхнего слоя асфальта на взлётно-посадочную полосу и перроны».

Завершить реконструкцию планируется к концу 2023 года. Сейчас решается вопрос о строительстве нового капитального аэровокзального комплекса взамен старого деревянного. На эти цели планируется привлечь средства инвесторов.

Пока аэропорт работает только в дневное время. Регулярные рейсы в Читу осуществляются ежедневно. Также есть чартерные авиаперелеты.

«Байкал-Daily» писал, что рейсы из Чары включены в число субсидируемых маршрутов.

Справка:

Аэропорт Чара расположен в 2 км на северо-восток от одноимённого посёлка в Забайкальском крае 660 км севернее Читы. Он расположен неподалеку от станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали. Из-за географических особенностей наземное сообщение с основной частью края затруднено.

Это самый северный аэропорт Забайкальского края. Рядом идёт разработка крупнейшего в России Удоканского месторождения меди. На аэродроме - искусственная взлётно-посадочная полоса длиной 1800 м и шириной 35 м. Аэровокзал рассчитан на пропуск 50 пассажиров в час. Аэропорт допущен к эксплуатации самолётов Ан-2, Ан-26, Ан-30, Ан-74, Як-40, L 410, ATR-42, вертолётов всех типов.

авиация Забайкальский край

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