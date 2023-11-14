Поздравление опубликовано на сайте Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил Забайкальский край с 370-летием вхождения в состав Российского государства. Поздравительная телеграмма опубликована 13 ноября на сайте Кремля.
- Становление и развитие вашего края – яркая страница в летописи России, в истории освоения Сибири и Дальнего Востока. Мы всегда будем помнить о трудах и подвигах первопроходцев, которые строили города и посёлки, о свершениях многих поколений ваших земляков, созидавших промышленный, индустриальный, аграрный потенциал региона, о мужестве забайкальцев, защищавших Родину в годы испытаний, - говорится в телеграмме, адресованной жителям Забайкалья.
Как сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья, президент отметил, что сегодня забайкальцы решают масштабные задачи по укреплению экономики, формированию транспортных и логистических маршрутов, модернизации образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства и туризма, по сбережению уникальных экосистем и рачительному использованию богатейших природных ресурсов.
- Уверен, эффективная реализация этих планов будет служить повышению качества жизни людей, созданию новых рабочих мест, гармоничному социальному и демографическому развитию, - подчеркнул глава государства.
Владимир Путин поздравил Забайкалье с юбилеем вхождения в состав России
Власть, Фото:
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