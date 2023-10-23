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Глава Забайкальского края назначил и.о. руководителя Агинского Бурятского округа

Глава Забайкальского края назначил и.о. руководителя Агинского Бурятского округа
Власть,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Им стал Базар Дугаржапов

Исполнять обязанности вице-премьера правительства Забайкалья - руководителя администрации Агинского Бурятского округа будет Базар Дугаржапов. Ранее он возглавлял Дульдургинский район, сообщает пресс-служба краевого правительства. Распоряжение о назначении Дугаржапова 23 октября подписал губернатор Забкрая Александр Осипов.

Базар Дугаржапов родился в 1967 году в селе Зуткулей Дульдургинского района. Трудовой путь начал в 1984 году. Занимал должности главы администрации сельского поселения «Зуткулей», заместителя руководителя администрации Агинского Бурятского округа, трижды избирался главой Дульдургинского района.

Имеет звание «Заслуженный муниципальный служащий Агинского Бурятского автономного округа», лауреат всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий» 2005 года.

Базар Дугаржапов сменил в должности главы округа нового вице-премьера правительства Забайкалья Буянто Батомункуева. «Байкал-Daily» сообщал, что с 23 октября Батомункуев курирует министерство планирования и министерство экономического развития региона, сменив  ушедшего в отставку вице-премьера Александра Бардалеева.

Забайкальский край ДФО Агинский Бурятский округ

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