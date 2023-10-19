Депутат от Бурятии пропагандирует палаточные лагеря для детей и подростков

Дамдинцурунов выступил за активный отдых

До пандемии ковида, по данным Союза организаторов детского туризма, количество детских палаточных лагерей в России сокращалось каждый год примерно на 20%. С 2009 по 2019 год количество детей, участвующих в активном туризме, упало с двух до одного миллиона человек. В последние же годы количество палаточных лагерей для детей и подростков в стране вообще упало в разы.

Глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелёв летом приводил актуальные цифры: в 2009 году было 7000 палаточных лагерей, в 2023 году стало – 200.

«Во многом это связано с избыточными требованиями «на местах» и желанием закрутить гайки, как бы чего не вышло, - ранее отмечал Метелёв. - Но подробный анализ трагедий в Карелии (утонуло 14 детей - ред.) и Хабаровске (пожар в лагере - ред.), после которых и были эти гайки закручены, показали: проблема была в жадности предпринимателей, которые свои лагеря вообще не регистрировали, действуя вне закона».

Теперь российские правила, например, требуют поить детей в палаточном лагере или в походе только бутилированной водой. А разрешённый вес рюкзака в походе – до 9 кг. Абсурд?

Позиция комитета Госдумы: любой организованный отдых для детей безопаснее неорганизованного. Есть тысячи государственных организаций и НКО, готовых работать по правилам. Однако правила эти необходимо пересмотреть.

«В том числе и потому, что контекст сейчас другой: остался доступен лишь внутренний туризм, а навыки ориентации в природной среде нужны и на фронте, - отметил Метелёв после парламентских слушаний по проблеме. Они прошли 16 октября. - Договорились с Роспотребнадзором и МЧС разработать отдельные рекомендации для походных групп и палаточных лагерей, сделать разъяснения и организовать работу с регионами. Будем предлагать актуализировать и нормативную базу других ведомств. Все предложения (а их несколько десятков) будут обобщены Комитетом по молодежной политике и направлены в правительство, а также главам субъектов».

Лагеря должны быть

Член комитета, депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов (он, будучи министром, отвечал до 2021 года в правительстве Бурятии за спорт и молодёжную политику) согласен с шефом:

«К сожалению, в последние годы ситуация развивалась по схеме: «есть лагерь, есть проблема – нет лагеря, нет проблемы».

Комитет Государственной Думы по молодёжной политике, по словам депутата, рассматривает детские и подростковые палаточные лагеря в качестве одного из важнейших элементов воспитания.

«Поэтому такое положение считаем недопустимым, - отметил Дамдинцурунов в своём телеграм-канале. - Мы услышали проблемы, которые были обозначены ведущими практиками и экспертами, а теперь наша задача их решить».

По итогам пленарных слушаний по проблематике палаточных лагерей и мероприятий в условиях природной среды Дадинцрунов сотоварищи провёл 18 октября пресс-конференцию в МИА «Россия сегодня». Её цель - вовлечение СМИ и общественности в работу по пропаганде активных форм детского отдыха в природной среде.

«К сожалению, современное поколение молодых родителей в детстве тоже было лишено возможности в полном объёме насладиться общением с природой, поэтому важно показать значимость данной формы для воспитания у ребенка самостоятельности, ответственности, коллективизма, - опечален Дамдинцурунов. - Кроме того, важно сформировать в обществе понимание того, что качество работы достигается, в первую очередь, созданием соответствующих условий, а не увеличением количества и высоты имеющихся барьеров».

Депутат Госдумы от Бурятии уверен, что парламентарии и исполнительная власть справятся с накопившимися проблемами в этой сфере. Он надеется, что «детский отдых в природной среде займет свое достойное место в системе воспитательной работы с подрастающим поколением».

Результатом работы комитета ГД по молодёжной политике должно стать возвращение количества палаточных лагерей до ковидного периода и «рост числа детей, счастливо отдохнувших в походах».

Вячеслав Дамдинцурунов формирует неформальную рабочую группу. Её задача совместно с представителями надзорных органов обеспечить разработку детализированных разъяснений и рекомендаций, которые существенно упростят процедуру организации походно-экспедиционной деятельности с детьми и работу палаточных лагерей.

Эта работа должна быть осуществлена до начала лета 2024 года.