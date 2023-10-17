В Бурятии определились с главой Мухоршибирского района









Ранее в Бурятии официально вступили в должность новоиспечённые главы

Ещё в 2018 году прямые выборы во многих районах республики решили заменить конкурсным отбором. Специальная комиссия рассматривает заявки от желающих возглавить МО и выбирает несколько кандидатур. Те презентуют свои программы местным депутатам, и последние принимают решение.Ранее в Бурятии официально вступили в должность новоиспечённые главы Кяхтинского Бичурского районов. Их, в отличие от остальных, избирали не райсоветы, а местные жители.

Во вторник, 17 октября, в Мухоршибирском районе Бурятии состоялась внеочередная сессия райсовета депутатов. Народным избранникам предстояло определиться с новым главой муниципального образования.На это кресло претендовали трое – действующий руководитель района Владимир Молчанов, его первый заместитель Олег Кожевин и заместитель директора Саган-Нурской школы по административно-хозяйственной части Баир Ринчинов.Обошлось без неожиданностей – народные избранники единогласно поддержали Молчанова. Он будет руководить муниципалитетом ближайшие пять лет.