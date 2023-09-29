Мэр Улан-Удэ проверил готовность ТЭЦ-1 к отопительному сезону

За лето были выполнены работы по текущему и капитальному ремонтам, об этом доложил мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову Дмитрий Лебедь, директор филиала «Генерации Бурятии» ПАО «ТГК-14». На сегодня ТЭЦ-1 – это основной объект, отапливающий жилой сектор и социальные объекты города
- Плановые работы и по текущему и капитальному ремонту находятся полностью в графике, 94% уже выполнено. На сегодня уголь на складах соответствует всем нормам, даже есть сверхнормативные запасы. Ремонтной работой удовлетворён. Есть уверенность, что по ТЭЦ-1 у нас зимний период пройдёт хорошо, без сбоев, - подчеркнул Игорь Шутенков.
Станция в полном объёме готова к энергоснабжению жителей Улан-Удэ и стабильному прохождению осенне-зимнего сезона, подтвердил Дмитрий Лебедь:
- Для надёжного прохождения сезона высоких нагрузок на ТЭЦ-1 выполнены ремонтные работы всего основного оборудования. Среди наиболее крупных мероприятий – капитальный ремонт турбогенератора №7 средний ремонт котла №6. Станция в полном объёме обеспечена топливом, запасными частями и другими материалами.
В этом году администрация Улан-Удэ совместно с ТГК-14 вели реконструкцию тепломагистрали №3, как раз здесь с ТЭЦ-1 начались ремонтные работы.
- Самая проблемная теплотрасса, наши худшие опасения оправдались. Когда мы её вскрыли, отдельные участки теплотрассы были в аховом состоянии. В этот осенне-зимний период без остановок, если бы мы не приступили к модернизации, точно не обошлось бы. Сегодня мы модернизацию закончили и теперь уверенно пройдём зимний период, пиковые нагрузки. Эта теплотрасса у нас последняя из всех крупных теплотрасс, которые мы за четыре года модернизировали. Поэтому будем ближайшие лет 15 жить спокойно, - сказал мэр.
Сразу после масштабного ремонта теплотрассы №3 началось восстановление нарушенного благоустройства. Игорь Шутенков поручил руководителям районов взять на полный контроль эти работы и постараться в тёплый период до середины ноября, работы по восстановлению провести полностью.
Мэр Улан-Удэ проверил готовность ТЭЦ-1 к отопительному сезону
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