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В Улан-Удэ чиновники возьмутся за мётлы

В Улан-Удэ чиновники возьмутся за мётлы
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
В столице Бурятии устроят генеральную уборку

В ближайшую субботу, 23 сентября, в бурятской столице стартует месячник чистоты, который завершится 21 октября общегородским субботником (0+). Об этом сообщили в комитете городского хозяйства.

Чиновники тоже возьмутся за мётлы – за каждым структурным подразделением и подведомственными администрации учреждениями закрепили свой участок для уборки. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности мэра Улан-Удэ Олег Екимовский.

В стороне просят не оставаться предприятия и учреждения всех форм собственности. Управляющим организациям предстоит осушить затопленные подвалы, очистить их и чердаки зданий, остеклить окна в и отремонтировать двери в подъездах, привести в порядок мусороприёмные камеры, контейнерные площадки, дворовые выгребные ямы и туалеты и разгрести мусор во дворах.

Сотрудники комбината по благоустройству будут вывозить отходы из мест общего пользования после экологических акций и субботника, а управление административного контроля во время месячника проконтролирует, как организации занимаются уборкой территорий.
месячник чистоты мусор благоустройство

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