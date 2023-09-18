В столице Бурятии устроят генеральную уборку
В ближайшую субботу, 23 сентября, в бурятской столице стартует месячник чистоты, который завершится 21 октября общегородским субботником (0+). Об этом сообщили в комитете городского хозяйства.
Чиновники тоже возьмутся за мётлы – за каждым структурным подразделением и подведомственными администрации учреждениями закрепили свой участок для уборки. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности мэра Улан-Удэ Олег Екимовский.
В стороне просят не оставаться предприятия и учреждения всех форм собственности. Управляющим организациям предстоит осушить затопленные подвалы, очистить их и чердаки зданий, остеклить окна в и отремонтировать двери в подъездах, привести в порядок мусороприёмные камеры, контейнерные площадки, дворовые выгребные ямы и туалеты и разгрести мусор во дворах.
Сотрудники комбината по благоустройству будут вывозить отходы из мест общего пользования после экологических акций и субботника, а управление административного контроля во время месячника проконтролирует, как организации занимаются уборкой территорий.
В Улан-Удэ чиновники возьмутся за мётлы
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В столице Бурятии устроят генеральную уборку
Теперь он «просит» в долг у жителей республики
Также он несколько раз помахал рукой артистам из республики
Власть, 16.09.2023
Об этом рассказал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак
Власть, 16.09.2023
Указ подписал глава республики
Горсовет там решил самораспуститься
Им достанется семь депутатских кресел
Коллег поздравил и.о. прокурора республики
Власть, 14.09.2023
Об этих случаях рассказали в управлении Генпрокуратуры по ДФО
Власть, 14.09.2023
Большинство из них получат «единороссы»
Документ подписали правительства 4 регионов ДФО
Владимир Путин принял участие в пленарном заседании восьмого Восточного экономического форума
В ближайшее время они сложат свои прежние полномочия
12 сентября прошёл бизнес-диалог «Россия-Монголия», где также обсудили вопросы транспортно-логистического сектора двух стран
Речь идёт о деньгах на покупку жилья для сирот