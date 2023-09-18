В Улан-Удэ чиновники возьмутся за мётлы

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

В столице Бурятии устроят генеральную уборку



В ближайшую субботу, 23 сентября, в бурятской столице стартует месячник чистоты, который завершится 21 октября общегородским субботником (0+). Об этом сообщили в комитете городского хозяйства.



Чиновники тоже возьмутся за мётлы – за каждым структурным подразделением и подведомственными администрации учреждениями закрепили свой участок для уборки. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности мэра Улан-Удэ Олег Екимовский.



В стороне просят не оставаться предприятия и учреждения всех форм собственности. Управляющим организациям предстоит осушить затопленные подвалы, очистить их и чердаки зданий, остеклить окна в и отремонтировать двери в подъездах, привести в порядок мусороприёмные камеры, контейнерные площадки, дворовые выгребные ямы и туалеты и разгрести мусор во дворах.



Сотрудники комбината по благоустройству будут вывозить отходы из мест общего пользования после экологических акций и субботника, а управление административного контроля во время месячника проконтролирует, как организации занимаются уборкой территорий.

