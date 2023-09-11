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В Бурятии выбрали глав Бичурского и Кяхтинского районов

В Бурятии выбрали глав Бичурского и Кяхтинского районов
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Большинство голосов избирателей получили представители правящей партии

В единый день голосования 10 сентября жители двух районов – Бичурского и Кяхтинского – определились, кто будет руководить этими муниципальными образованиями в ближайшие пять лет. По данным на 10 часов утра 11 сентября, в Бичуре обработали 97% протоколов. Там по предварительным данным, побеждает прежний глава Василий Смолин.

Смолина, выдвинувшегося от «Единой России», поддержали 58,03% избирателей. У него было три конкурента и все – самовыдвиженцы. Это пенсионер МВД Алексей Зояркин, начальник отдела информационного обеспечения, контроля и взаимодействия с сельскими поселениями комитета муниципальной службы и правового обеспечения райадминистрации Алексей Иванов и директор ООО «Благодатное» Олег Фёдоров.

В Кяхтинском районе обработали 100% бюллетеней. Там с показателем 43,8% победил «единоросс» Андрей Фомин. 

За кресло кяхтинского главы боролись пятеро. Помимо Фомина, который является первым заруководителя МФЦ Бурятии, это директор Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий Александр Буянтуев, преподаватель по классу теоретических дисциплин детской школы искусств № 4 имени Ю. И. Ирдынеева Татьяна Венедиктова, сотрудник администрации сельского поселения «Субуктуйское» Евгений Цыдыпылов и временно не работающий Евгений Цыренов. 
выборы главы районов Бичурский район Кяхтинский район

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