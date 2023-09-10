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Глава Бурятии: «5-ая танковая – это наша гордость»

Глава Бурятии: «5-ая танковая – это наша гордость»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В месте дислокации 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады прошёл митинг в честь Дня танкиста

В преддверии празднования Дня танкиста в месте дислокации 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады прошли торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу.

Поздравил танкистов с праздником глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Танковые войска – одна из главных ударных сил современной армии. Наша 5-я отдельная гвардейская танковая Тацинская бригада – это наша гордость. Она заслужила себе славу ещё в годы Великой Отечественной войны. И сегодня наши танкисты, участвующие в СВО, снова доказывают «броня крепка, и танки наши быстры». Мы гордимся нашими Героями России Энвером Набиевым и Балданом Цыдыповым, которые продолжают славить отвагу бурятских танковых войск. Сегодня, завтра, всегда наша 5-я танковая бригада будет гордостью республики, – поблагодарил Алексей Цыденов.


5-я отдельная гвардейская танковая Тацинская Краснознамённая, ордена Суворова бригада ведёт свою историю от 24-го танкового корпуса, который прославился ещё в годы Великой Отечественной войны. Тогда в ходе «тацинского рейда» во время Сталинградской битвы и получил почётное наименование «Тацинский».

- 77 лет назад был установлен этот праздник. Поистине великий день. И я как танкист праздную его на всем протяжении своей службы. У меня есть три праздника: день рождения, новый год и день танкиста. Давайте и сегодня этот день отмечать так, как подобает танкисту. Сегодня 5-ая танковая бригада показывает отличные результаты в зоне СВО. Именно 5-ая бригада помогает всем общевойсковым армиям на всем фронте. Давайте с честью нести это звание воина-тацинца, - поздравил врио командующего 36-ой Общевойсковой армией.

За период участия в СВО двое военнослужащих бригады получили звание Героя России – Энвер Набиев и Балдан Цыдыпов. 488 военнослужащих из танковых войск республики удостоены государственных наград, из них 104 кавалера ордена Мужества. 274 ведомственные награды вручены за успешное выполнение боевых задач.

День танкиста отмечается каждое второе воскресенье сентября. В этом году праздник выпал на 10 сентября.

глава Бурятии Алексей Цыденов военнослужащие

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