Глава Бурятии прикупил продуктов на фермерском фестивале









Как оказалось, Алексея Цыденова пригласили на кулинарную телепередачу, где из приобретённых продуктов он приготовит блюдо. «Журналисты пригласили на кулинарную передачу. Закупил на ярмарке продукты для приготовления блюда, на ходу сочинял рецепт. Буду готовить», - поделился глава. Как оказалось, Алексея Цыденова пригласили на кулинарную телепередачу, где из приобретённых продуктов он приготовит блюдо. «Журналисты пригласили на кулинарную передачу. Закупил на ярмарке продукты для приготовления блюда, на ходу сочинял рецепт. Буду готовить», - поделился глава.





Сегодня в столице Бурятии стартовал фестиваль фермерского хозяйства «Своё». На площади Советов фермеры из районов предлагают свою продукцию – мясо, рыбу, сыр, молочную продукцию, мёд, овощи, консервацию, выпечку, дикоросы и пр.В числе первых покупателей оказался глава Бурятии Алексей Цыденов. Он приобрёл кабачок, а также сыр, который хорошо плавится. Эти два продукта он собирается объединить и приготовить кабачки с сыром. Также глава купил мясо, хлебушек, яйца и картошку. Из мяса он приготовит котлеты с начинкой.- Наши районы и фермеры привезли лучшие товары - овощи, мясо, молоко, ягода, мёд, сыры, колбасы. Вкусные, свежие, натуральные продукты можно купить сегодня и завтра на площади Советов! Приходите! – написал Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.Фестиваль продлится будет идти два дня – сегодня и завтра, 9 сентября. Всего здесь работают 70 фермеров.