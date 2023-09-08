В Бурятии главу района Бурятии понудили взяться за размытую дорогу

Он получил представление прокуратуры
В Окинском районе Бурятии автомобильную дорогу привели в порядок после вмешательства прокуратуры. Речь идёт о дороге местного значения Орлик – Саяны - Хужир.
- Установлено, что вопреки требованиям федерального закона «О безопасности дорожного движения», уполномоченным органом местного самоуправления ненадлежащим образом исполнялись обязанности по содержанию дороги. Вследствие осадков поверхность грунтовой дороги была деформирована, образовались просадки, на отдельные участки проезжей части осыпались крупные камни, затруднявшие движение автомобильного транспорта, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Глава Окинского района получил прокурорское представление. После этого было проведено грейдерование и уплотнение грунта дороги.
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