08 сентября

07 сентября

Популярное

В Бурятии главу района Бурятии понудили взяться за размытую дорогу

В Бурятии главу района Бурятии понудили взяться за размытую дорогу
Власть,  Фото:прокуратура Бурятии
Он получил представление прокуратуры

В Окинском районе Бурятии автомобильную дорогу привели в порядок после вмешательства прокуратуры. Речь идёт о дороге местного значения Орлик – Саяны - Хужир.

- Установлено, что вопреки требованиям федерального закона «О безопасности дорожного движения», уполномоченным органом местного самоуправления ненадлежащим образом исполнялись обязанности по содержанию дороги. Вследствие осадков поверхность грунтовой дороги была деформирована, образовались просадки, на отдельные участки проезжей части осыпались крупные камни, затруднявшие движение автомобильного транспорта, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Глава Окинского района получил прокурорское представление. После этого было проведено грейдерование и уплотнение грунта дороги.

прокуратура главы районов дороги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мэр Улан-Удэ рассказал о значении звания «Город трудовой доблести»
Мэр Улан-Удэ рассказал о значении звания «Город трудовой доблести»
Власть, 06.09.2023
В столице Бурятии возведут памятную стелу
Бывший прокурор занял высокую должность в Бурприроднадзоре
Бывший прокурор занял высокую должность в Бурприроднадзоре
Власть, 06.09.2023
Денис Быков посвятил более 15 лет надзорной деятельности
Глава Бурятии работает в Мухоршибирском районе
Глава Бурятии работает в Мухоршибирском районе
Власть, 06.09.2023
Он отправился в Новый Заган и Мухоршибирь

Глава Бурятии провёл две встречи с жителями Иволгинского района
Глава Бурятии провёл две встречи с жителями Иволгинского района
Власть, 05.09.2023
Одним из главных вопросов стали бесхозные электросети
В Забайкалье уволилась вице-премьер правительства
В Забайкалье уволилась вице-премьер правительства
Власть, 05.09.2023
Татьяна Цымпилова покинула пост по собственному желанию
Глава Бурятии: «Теневой криминал провоцирует наших жителей»
Глава Бурятии: «Теневой криминал провоцирует наших жителей»
Власть, 05.09.2023
Алексей Цыденов прокомментировал резонансную перестрелку на нефритовом прииске
Глава Бурятии посетил с рабочим визитом Иволгинский район
Глава Бурятии посетил с рабочим визитом Иволгинский район
Власть, 05.09.2023
Алексей Цыденов открыл дом культуры, пообщался с волонтёрами, помогающим участникам СВО, и осмотрел объекты инфраструктуры
Глава Бурятии работает в Иволгинском районе
Глава Бурятии работает в Иволгинском районе
Власть, 04.09.2023
Алексей Цыденов начал рабочий визит с Нижней Иволги
Министр здравоохранения Амурской области посетила Бурятию
Министр здравоохранения Амурской области посетила Бурятию
Власть, 04.09.2023
Делегация посетила крупнейшие медучреждения республики
В Бурятии свалку убрали после вмешательства прокуратуры
В Бурятии свалку убрали после вмешательства прокуратуры
Власть, 04.09.2023
Представление прокуратуры получил глава Онохой
«На жарёху хватит»: Глава Бурятии по дороге домой сходил за грибами
«На жарёху хватит»: Глава Бурятии по дороге домой сходил за грибами
Власть, 02.09.2023
Алексей Цыденов отдал предпочтение маслятам 
Глава Бурятии посетил линейку Музыкально-гуманитарного лицея как родитель
Глава Бурятии посетил линейку Музыкально-гуманитарного лицея как родитель
Власть, 01.09.2023
Алексей Цыденов в День знаний побывал сразу на трёх школьных линейках

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^