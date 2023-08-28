Назначен первый заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии
Назначен первый заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии – председатель комитета по развитию энергетики и энергосбережению. Пост занял Владимир Кружихин, который до этого трудился в ТГК-14.
Постановление о его назначении было подписано 24 августа.
Владимир Кружихин родился в 1973 году в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. В 1995 году окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Тепловые электрические станции».
Трудовой путь начал в 1991 году электрослесарем 1 разряда цеха тепловой автоматики и измерений Иркутской ТЭЦ-11 АО «Иркутскэнерго».
В 1995-2004 гг. – машинист-обходчик по котельному оборудованию, машинист насосных установок котельного цеха Иркутской ТЭЦ-11, машинист турбин, старший машинист турбин, начальник смены турбинного цеха турбинного цеха Улан-Удэнской ТЭЦ-1.
В 2004-2006 гг. - заместитель главного инженера филиала ОАО «ТГК -14» «Генерация Бурятии».
В 2006-2011 гг. – главный инженер филиала ОАО «ТГК -14» «Генерация Бурятии».
В 2011 г. – председатель комитета городского хозяйства Улан-Удэ.
В 2011-2013 гг. – директор филиала ОАО «ТГК-14» «Теплоэнергосбыт Бурятии».
В 2013-2014 гг. – исполняющий обязанности директора филиала ОАО «ТГК -14» «Генерация Бурятии».
В 2014-2022 гг. – директор филиала ОАО «ТГК -14» «Генерация Бурятии».
С 2022 года работал директором Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
Экс-директор ТЭЦ-2 занял высокую должность в минтрансе Бурятии
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