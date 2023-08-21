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Глава Бурятии призвал не вводить для республики полный запрет на пластик

Глава Бурятии призвал не вводить для республики полный запрет на пластик
Власть,  Фото:pixabay.com
«Если сумки можно заменить на бумажные пакеты, то в остальном масса вопросов», - озвучил Алексей Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов внёс предложение по пересмотру запрета на использование пластиковых изделий на территории республики в рамках экологических мероприятий по защите Байкала. Этот законопроект сейчас рассматривается в Госдуме.

Предложение Алексей Цыденов озвучил 20 августа на совещании с депутатами Госдумы по подготовке ко второму чтению законопроектов в отношении Байкальской природной территории, сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Вносимым законопроектом предлагается полный запрет использования любых пластиковых пакетов и упаковки и иных материалов, содержащих пластик, в том числе одноразового использования. Что из этого следует? Что у нас, в Улан-Удэ, допустим, запрещается, цитирую, розничная продажа, а также безвозмездная передача юридическим лицам и индивидуальным лицам пакетов, сумок, мешков одноразового применения с использованием полимерных материалов, а также посуды, столовых приборов и иных видов товаров одноразового применения из различных видов материалов из пластмассы. Если сумки можно заменить на бумажные пакеты, то в остальном масса вопросов. Теперь сахар, гречку мы с вами будем сыпать в бумажные пакетики. Мясо и рыбу мы будем заворачивать в бумагу. Как быть с ковидными больными? По требованиям их обязаны кормить только в одноразовой посуде. А оборот одноразовой посуды будет полностью запрещён на всей территории Улан-Удэ. Иные одноразовые пластиковые изделия, под которые попадают, и одноразовые шприцы, будут запрещены, - озвучил Алексей Цыденов.

Он предложил для Центральной экологической зоны Байкала ограничить только использование одноразовой посуды в общепите.

- Те одноразовые стаканчики и тарелки, которые используются там, это действительно загрязнение. Мы действительно поддерживаем, что это надо убрать. Но в остальном - законопроект требует доработки, - призвал Алексей Цыденов.

Депутаты поддержали предложение главы республики, и профильный комитет Госдумы будет просить увеличить срок поправок.

- Это важнейшее замечание. Надо на это обратить внимание. Идея в целом правильная и хорошая, но абсолютно правильное замечание со стороны Алексея Самбуевича, - сказал председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

- Абсолютно согласны с позицией, которая прозвучала. Мы неоднократно это обсуждали: всё-таки ограничить запреты Центральной экологической зоной. Надо действовать поступательно. Я за то, чтобы действовать постепенно: ограничить использование пластиковой посуды в точках общественного питания. Дальше контролировать этот процесс: какой эффект, какая польза. И потом расширять меры в отношении других сфер», - отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен.
глава Бурятии Алексей Цыденов экология Байкал

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