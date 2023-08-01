Публичные люди Бурятии превратились в Барби и Кенов



В июле в мировой кинопрокат вышел фильм «Барби» (возрастное ограничение – 12+) о знаменитых куклах компании Mattel. Главные роли – Барби и Кена – в нём сыграли Марго Робби и Райан Гослинг.



Картина режиссёра Греты Гервиг побила рекорды кинопроката буквально через несколько дней после премьеры, побив рекорд по сборам «Тёмного рыцаря» от Кристофера Нолана (16+). Именно он ранее лидировал среди фильмов WB.



На волне популярности Барби представительницы прекрасного пола массово переодеваются в розовое и на репите слушают уже давно, казалось бы, забытую песню группы Aqua Barbie Girl. А многие вовсю примеряют на себя в Интернете образы известных кукол В них пользователи перевоплощаются с помощью сайта BaiRBIE.me. Достаточно загрузить туда своё фото, выбрать цвет волос и кожи – и нейросеть за пару минут сделает из вас в Кена или Барби – в зависимости от пола.



Изображение с водяным знаком бесплатное, а вот за картинку без лого, с индивидуальными нарядами и пейзажами придётся отдать уже около 180 рублей.



Жители республики не остались в стороне от этого тренда – «кукольными» снимками они вовсю делятся в соцсетях. «Байкал-Daily» тоже решил поэкспериментировать и превратил в Кенов и Барби известных в республике людей – министров, чиновников и депутатов.





В кукол перевоплотись глава региона Алексей Цыденов (у него сразу два образа – блондин и брюнет), мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, депутат Госдумы Вячеслав Мархаев, сенатор Вячеслав Наговицын, министр спорта и молодёжной политики Иван Козырев, спикер Народного Хурала Владимир Павлов, глава Минкульта Соелма Дагаева, руководитель Минэка Екатерина Кочетова, министр здравоохранения Евгения Лудупова, уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова и экс-глава бурятской столицы Александр Голков.

















































А детский омбудсмен Наталья Ганькина сама пропустила себя через нейросеть и поделились результатом на личной странице во «ВКонтакте».





