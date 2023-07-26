Назначен прокурор Прибайкальского района Бурятии

Власть, Фото: прокуратура Бурятии

Дмитрий Мазуренко служит в органах прокуратуры 21 год



Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал приказ о назначении прокурора Прибайкальского района Бурятии. На пост назначен Дмитрий Мазуренко.



Дмитрий Мазуренко в 2002 году окончил Иркутский государственный университет.



В органах прокуратуры республики проходит службу с августа 2002 года. Занимал должности следователя Северобайкальской межрайонной прокуратуры, прокуратуры Октябрьского района Улан-Удэ, следователя, старшего следователя прокуратуры Советского района Улан-Удэ, старшего следователя прокуратуры Железнодорожного района Улан-Удэ, старшего следователя Бурятской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях республики.



Позже был назначен старшим помощником Бурятского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях республики. Затем трудился помощником прокурора Октябрьского района Улан-Удэ, заместителем прокурора Бичурского района.



Затем пришёл в прокуратуру Бурятии: работал помощником прокурора республики по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний, прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики, прокурором отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики, старшим прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельность.



С июня 2019 года состоял в должности старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики.



