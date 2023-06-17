Этот год назвали особенным
Сегодня, 17 июня, в Улан-Удэ отмечают День города. С праздником горожан и гостей столицы республики поздравил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев. В поздравлении говорится:
«Уважаемые уланудэнцы и гости столицы Бурятии! 2023 год – особенный год! В этом году исполняется 100 лет Республике Бурятия и 85 лет трём районам Улан-Удэ. В эти же дни нашему любимому городу исполняется 357 лет.
От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравляю всех вас с этими знаменательными событиями.
В день рождения принято подводить итоги. Столица Бурятии встречает свой праздник с хорошими показателями: за последние годы Улан-Удэ заметно похорошел, строятся школы и детские сады, ремонтируются дороги, появляются новые скверы, спортивные и детские площадки.
Весь этот комплекс благоустроительных работ делает наш город краше и уютнее. Мы вместе прилагаем все усилия, чтобы к праздникам он выглядел так, как и полагается столице.
Очень надеемся, что жители Улан-Удэ примут самое активное участие во всех праздничных мероприятиях, а впечатлений хватит до следующего Дня города.
Дорогие уланудэнцы! Поздравляю вас с Днём рождения города, с юбилеем нашей республики! Счастья, здоровья, благополучия вам, успехов во всех добрых делах!»
Горсовет Улан-Удэ поздравляет с днём рождения города
Власть, Фото:
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