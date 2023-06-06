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«Единая Россия» продолжит доставлять помощь военнослужащим в зону СВО

«Единая Россия» продолжит доставлять помощь военнослужащим в зону СВО
Власть,  Фото:пресс-служба «Единой России»
Фонд «Наша Правда» и партия «Единая Россия» отправили на фронт крупную партию спецтехники

- Фонд «Наша Правда» приобрёл и передал на фронт все необходимые спецсредства и технику. При поддержке партии «Единая Россия» и добровольцев из МГЕР наш фонд будет продолжать доставлять помощь военнослужащим в зону спецоперации, - отметил генеральный директор фонда «Наша Правда» Александр Бровченко.

С начала апреля фонд «Наша Правда» и партия «Единая Россия» предоставили помощь военнослужащим, передаёт rostovgazeta.ru.

- Мы работаем с командирами военных частей и уверены, что все необходимое точно достигает передовой, - рассказал руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин.

Он также отметил, что с начала спецоперации партия «Единая Россия» уже собрала более 7 миллиардов рублей на помощь фронту.

Напомним, что 18 апреля партия «Единая Россия» заключила соглашение с фондом поддержки патриотических инициатив «Наша Правда». В рамках этого соглашения предусмотрена помощь военнослужащим в зоне спецоперации и жителям новых регионов. Оно также предусматривает поддержку волонтёров партии «Единая Россия», гуманитарную помощь, закупку оборудования и медикаментов, а также доставку этих грузов на передовую и в новые регионы, сообщается на сайте партии er.ru.

- Партия и неравнодушные жители республики продолжают помогать военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Так, на прошлой неделе Бурятия отправила машины с гуманитарной помощью. Также активно продолжается работа волонтёров по поддержке наших военнослужащих. Волонтёры работают не только в Бурятии, но и выезжают в полевой лагерь, который предназначен для российских военнослужащих. Там активисты из Бурятии готовят домашнюю пищу для наших бойцов, оказывают психологическую помощь. Каждый старается помочь, чем только может, - отметил заместитель секретаря БРО партии «Единая Россия» Владимир Ведерников.
Единая Россия 2023

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