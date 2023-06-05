В Бурятии медучреждение оштрафовали за принятого на работу бывшего чиновника

Нарушение вскрыла проверка прокуратуры



В Баргузинском районе Бурятии учреждение здравоохранения оштрафовали за нарушения при приёме на работу бывшего муниципального служащего. Об этом сообщила прокуратура республики.



- Прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере противодействия коррупции в учреждении здравоохранения. Установлено, что в учреждение в 2022 году трудоустроен бывший муниципальный служащий администрации района. В нарушение требований федерального закона «О противодействии коррупции», работодателем уведомление о его трудоустройстве по последнему месту службы в установленном порядке не направлено, - говорится в сообщении.



Главный врач получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушение устранено.



Работодателя привлекли к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего». Назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

