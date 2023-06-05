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В Бурятии медучреждение оштрафовали за принятого на работу бывшего чиновника

В Бурятии медучреждение оштрафовали за принятого на работу бывшего чиновника
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушение вскрыла проверка прокуратуры

В Баргузинском районе Бурятии учреждение здравоохранения оштрафовали за нарушения при приёме на работу бывшего муниципального служащего. Об этом сообщила прокуратура республики.

- Прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере противодействия коррупции в учреждении здравоохранения. Установлено, что в учреждение в 2022 году трудоустроен бывший муниципальный служащий администрации района. В нарушение требований федерального закона «О противодействии коррупции», работодателем уведомление о его трудоустройстве по последнему месту службы в установленном порядке не направлено, - говорится в сообщении.

Главный врач получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушение устранено.

Работодателя привлекли к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего». Назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. 
прокуратура

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