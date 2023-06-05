Нарушение вскрыла проверка прокуратуры
В Баргузинском районе Бурятии учреждение здравоохранения оштрафовали за нарушения при приёме на работу бывшего муниципального служащего. Об этом сообщила прокуратура республики.
- Прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере противодействия коррупции в учреждении здравоохранения. Установлено, что в учреждение в 2022 году трудоустроен бывший муниципальный служащий администрации района. В нарушение требований федерального закона «О противодействии коррупции», работодателем уведомление о его трудоустройстве по последнему месту службы в установленном порядке не направлено, - говорится в сообщении.
Главный врач получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушение устранено.
Работодателя привлекли к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего». Назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
В Бурятии медучреждение оштрафовали за принятого на работу бывшего чиновника
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 05.06.2023
Нарушение вскрыла проверка прокуратуры
Власть, 05.06.2023
Она будет учреждена по поручению главы республики
Власть, 02.06.2023
Господин Ли Хай поздравил жителей Бурятии со столетним юбилеем республики
Власть, 02.06.2023
Свыше трёх миллионов человек приняли участие в праймериз партии «Единая Россия»
Парламент одобрил проект поправок в конституцию
Игорь Шутенков поздравил маленьких горожан с Днём защиты детей
«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг губернаторов
Власть, 31.05.2023
Соответствующее распоряжение подписал глава республики
На нём обсудили возникшие сложности с подключением к сетям некоторых микрорайонов
Осенью республиканский парламент ждёт обновление
Президент направил жителям Бурятии поздравительную телеграмму
Празднование началось сегодня
Многоквартирный дом достраивают на проспекте Строителей
Власть, 29.05.2023
В Бурятии 28 мая закончилось предварительное голосование «Единой России» на выборы в Народный Хурал. По предварительным итогам обошлось без сюрпризов, известные политические «тяжеловесы» выиграли на своих округах
Власть, 26.05.2023
Россия выразила заинтересованность в участии в дорожно-строительных проектах Монголии