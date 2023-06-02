Предварительное голосование ЕР признано состоявшимся

Свыше трёх миллионов человек приняли участие в праймериз партии «Единая Россия». Процедура проходила в пятидесяти пяти российских регионах, где осенью текущего года пройдут 183 избирательные кампании



Издание rostovgazeta.ru пишет, что по словам председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, в этом году голосование провели в электронном формате. Исключение составили новые субъекты, где использовали смешанную форму, поскольку приоритетной была безопасность избирателей.



Секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак напомнил, что на предварительное голосование зарегистрировали пятнадцать с половиной тысяч кандидатов, из которых двадцать восемь процентов – молодые люди до тридцати пяти лет.



- Победителями предварительного голосования стали 18 активистов «Молодой Гвардии Единой России». Многие одержали победу в конкурентной борьбе с сильными и известными в регионах политиками. Все победители-молодогвардейцы активно участвуют в волонтёрской миссии в Донбассе. И такой результат является признанием общества важности их миссии, – подчеркнул он.



Участникам военной спецоперации уделили отдельное внимание – на предварительном голосовании их было свыше ста пятидесяти человек, и все показали достойные результаты. Андрей Турчак подчеркнул, что ряд победителей праймериз сейчас находятся в зоне боевых действий. Каждому из них партия поможет в прохождении последующих выборных процедур.



Также он сообщил, что среди кандидатов предварительного голосования сорок четыре процента составили женщины, а свыше пятидесяти процентов – беспартийные.



По словам Турчака, четырнадцать процентов составили действующие депутаты, по двенадцать – у представителей образовательной сферы и государственного и муниципального управления, по шесть – у деятелей культуры и общественных организаций.



Отдельно Турчак выделил участников кадрового проекта «ПолитСтарт» и остановился на праймериз в новых регионах, где участие приняли четыреста шестьдесят шесть человек, среди которых половина – жители Донбасса.



В заключение председатель ЕР Медведев отметил, что победители праймериз имеют преимущество перед соперниками, поскольку раньше заручились поддержкой избирателей.



На сайте er.ru пишут, что электронное голосование проходило с двадцать второго по двадцать восьмое мая текущего года. Модель использовалась максимально открытая - отдать свой голос могли все зарегистрированные на территории избиратели. В новых регионах Российской Федерации процедура проходила как онлайн, так и в формате офлайн.



В Бурятии закончилась процедура предварительного голосования. За весь период с 22 по 28 мая на сайте pg.er.ru, численность зарегистрировавшихся составила 96 552 избирателя, из них проголосовало 74 690 человек, что составляет 10,76% от общего числа избирателей в Республике Бурятия.



- Всего было подано 360 заявлений. Более 100 из них – из Улан-Удэ. Среди заявившихся – участники специальной военной операции, действующие депутаты, работники предприятий, органов исполнительной власти, пенсионеры, представители общественных организаций и волонтёры. Хочу отметить, что голосование в республике прошло без нарушений, нештатных ситуаций, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Также благодаря верификации на портале «Госуслуг» невозможно было сфальсифицировать результаты, что говорит о прозрачности самого голосования и высоком уровне доверия к результатам, - рассказал Владимир Ведерников, руководитель исполнительного комитета Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия».

