02 июня

01 июня

Популярное

Предварительное голосование ЕР признано состоявшимся

Предварительное голосование ЕР признано состоявшимся
Власть,  Фото:пресс-служба «Единой России»
Свыше трёх миллионов человек приняли участие в праймериз партии «Единая Россия». Процедура проходила в пятидесяти пяти российских регионах, где осенью текущего года пройдут 183 избирательные кампании

Издание rostovgazeta.ru пишет, что по словам председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, в этом году голосование провели в электронном формате. Исключение составили новые субъекты, где использовали смешанную форму, поскольку приоритетной была безопасность избирателей.

Секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак напомнил, что на предварительное голосование зарегистрировали пятнадцать с половиной тысяч кандидатов, из которых двадцать восемь процентов – молодые люди до тридцати пяти лет.

- Победителями предварительного голосования стали 18 активистов «Молодой Гвардии Единой России». Многие одержали победу в конкурентной борьбе с сильными и известными в регионах политиками. Все победители-молодогвардейцы активно участвуют в волонтёрской миссии в Донбассе. И такой результат является признанием общества важности их миссии, – подчеркнул он.

Участникам военной спецоперации уделили отдельное внимание – на предварительном голосовании их было свыше ста пятидесяти человек, и все показали достойные результаты. Андрей Турчак подчеркнул, что ряд победителей праймериз сейчас находятся в зоне боевых действий. Каждому из них партия поможет в прохождении последующих выборных процедур.

Также он сообщил, что среди кандидатов предварительного голосования сорок четыре процента составили женщины, а свыше пятидесяти процентов – беспартийные.

По словам Турчака, четырнадцать процентов составили действующие депутаты, по двенадцать – у представителей образовательной сферы и государственного и муниципального управления, по шесть – у деятелей культуры и общественных организаций.

Отдельно Турчак выделил участников кадрового проекта «ПолитСтарт» и остановился на праймериз в новых регионах, где участие приняли четыреста шестьдесят шесть человек, среди которых половина – жители Донбасса.

В заключение председатель ЕР Медведев отметил, что победители праймериз имеют преимущество перед соперниками, поскольку раньше заручились поддержкой избирателей.

На сайте er.ru пишут, что электронное голосование проходило с двадцать второго по двадцать восьмое мая текущего года. Модель использовалась максимально открытая - отдать свой голос могли все зарегистрированные на территории избиратели. В новых регионах Российской Федерации процедура проходила как онлайн, так и в формате офлайн.

В Бурятии закончилась процедура предварительного голосования. За весь период с 22 по 28 мая на сайте pg.er.ru, численность зарегистрировавшихся составила 96 552 избирателя, из них проголосовало 74 690 человек, что составляет 10,76% от общего числа избирателей в Республике Бурятия.

- Всего было подано 360 заявлений. Более 100 из них – из Улан-Удэ. Среди заявившихся – участники специальной военной операции, действующие депутаты, работники предприятий, органов исполнительной власти, пенсионеры, представители общественных организаций и волонтёры. Хочу отметить, что голосование в республике прошло без нарушений, нештатных ситуаций, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Также благодаря верификации на портале «Госуслуг» невозможно было сфальсифицировать результаты, что говорит о прозрачности самого голосования и высоком уровне доверия к результатам, - рассказал Владимир Ведерников, руководитель исполнительного комитета Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия».
Единая Россия 2023

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Предварительное голосование ЕР признано состоявшимся
Предварительное голосование ЕР признано состоявшимся
Власть, 02.06.2023
Свыше трёх миллионов человек приняли участие в праймериз партии «Единая Россия»
Хурал Монголии увеличит число депутатов до 126
Хурал Монголии увеличит число депутатов до 126
Власть, 01.06.2023
Парламент одобрил проект поправок в конституцию
Мэр Улан-Удэ: «Дети – наше будущее, наша радость и наша гордость!»
Мэр Улан-Удэ: «Дети – наше будущее, наша радость и наша гордость!»
Власть, 01.06.2023
Игорь Шутенков поздравил маленьких горожан с Днём защиты детей
Глава Бурятии показал по итогам мая умеренный рост
Глава Бурятии показал по итогам мая умеренный рост
Власть, 01.06.2023

«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг губернаторов

Стал известен кандидат на пост главного налоговика Бурятии
Стал известен кандидат на пост главного налоговика Бурятии
Власть, 31.05.2023
Соответствующее распоряжение подписал глава республики  
Депутаты Улан-Удэ провели отдельное совещание с МУП «Водоканал»
Депутаты Улан-Удэ провели отдельное совещание с МУП «Водоканал»
Власть, 30.05.2023
На нём обсудили возникшие сложности с подключением к сетям некоторых микрорайонов
В Бурятии из-за выборов в Народный Хурал созовут внеочередную сессию
В Бурятии из-за выборов в Народный Хурал созовут внеочередную сессию
Власть, 30.05.2023
Осенью республиканский парламент ждёт обновление
Путин поздравил Бурятию со столетием республики
Путин поздравил Бурятию со столетием республики
Власть, 30.05.2023
Президент направил жителям Бурятии поздравительную телеграмму
И.о. прокурора Бурятии проверил строительство последнего долгостроя
И.о. прокурора Бурятии проверил строительство последнего долгостроя
Власть, 30.05.2023
Многоквартирный дом достраивают на проспекте Строителей
В Бурятии прошло предварительное голосование «Единой России»
В Бурятии прошло предварительное голосование «Единой России»
Власть, 29.05.2023
В Бурятии 28 мая закончилось предварительное голосование «Единой России» на выборы в Народный Хурал. По предварительным итогам обошлось без сюрпризов, известные политические «тяжеловесы» выиграли на своих округах
В Монголии хотят начать строительство новой железной дороги
В Монголии хотят начать строительство новой железной дороги
Власть, 26.05.2023
Россия выразила заинтересованность в участии в дорожно-строительных проектах Монголии
Главу северного района Бурятии пожурили за плохую работу
Главу северного района Бурятии пожурили за плохую работу
Власть, 26.05.2023
Чиновники затянули с ответом на жалобу местной жительницы

Экс-начальник полиции Бурятии получил должность в ЛНР
Экс-начальник полиции Бурятии получил должность в ЛНР
Власть, 26.05.2023
Алексей Кампф несколько лет занимал пост замглавы МВД по Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^