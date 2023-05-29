В Бурятии прошло предварительное голосование «Единой России»

В Бурятии 28 мая закончилось предварительное голосование «Единой России» на выборы в Народный Хурал. По предварительным итогам обошлось без сюрпризов, известные политические «тяжеловесы» выиграли на своих округах



Что касается кандидатов по улан-удэнским округам, то, по неофициальным данным, победителями стали зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской, председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов, депутат горсовета Улан-Удэ и крупный бизнесмен Вадим Бредний. Все перечисленные претенденты одержали победу с большим преимуществом.



Также высокие результаты продемонстрировали депутаты Горсовета Денис Гармаев и Долгор Норбоева. Из действующих депутатов Народного Хурала традиционно лидировал Михаил Гергенов, много голосов набрал и председатель бюджетного комитета парламента республики Александр Бардунаев. В Кяхтинском районе победил тренер школы олимпийского резерва, беспартийный Баир Мункуев. Хороший результат и у директора ООО «ТрансУголь» Александра Красовского.



Руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Владимир Ведерников отметил, что процедура голосования прошла без нарушений и эксцессов.



Предвыборы «Единой России» в Народный Хурал Бурятии проводились с 22 по 28 мая. На этот раз голосование проходило посредством электронного сервиса на сайте PG.ER.RU. По итогам 28 мая на 20:00, когда процедура предвыборов завершилась, было зарегистрировано 96552 избирателя. Из них проголосовали 74 690 граждан - 10,76% от общего числа избирателей в Бурятии.



Также, напомним, «Единая Россия» уже несколько лет практикует процедуру предварительного голосования, в котором могут участвовать члены партии и беспартийные претенденты. Победители далее выдвигаются на выборы по одномандатному округу, прочие могут идти по партийным спискам. Цель процедуры – заранее отобрать на выборы самых сильных кандидатов, пользующихся наибольшей поддержкой избирателей. Выборы в седьмой созыв Народного Хурала Бурятии состоятся 10 сентября 2023 года.



Секретарь бурятского регионального отделения «Единой России» Алексей Цыденов отмечал, что предварительное голосование даёт партии возможность отобрать кандидатов.

