29 мая

28 мая

Популярное

В Бурятии прошло предварительное голосование «Единой России»

В Бурятии прошло предварительное голосование «Единой России»
Власть, 
В Бурятии 28 мая закончилось предварительное голосование «Единой России» на выборы в Народный Хурал. По предварительным итогам обошлось без сюрпризов, известные политические «тяжеловесы» выиграли на своих округах

Что касается кандидатов по улан-удэнским округам, то, по неофициальным данным, победителями стали зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской, председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов, депутат горсовета Улан-Удэ и крупный бизнесмен Вадим Бредний. Все перечисленные претенденты одержали победу с большим преимуществом.

Также высокие результаты продемонстрировали депутаты Горсовета Денис Гармаев и Долгор Норбоева. Из действующих депутатов Народного Хурала традиционно лидировал Михаил Гергенов, много голосов набрал и председатель бюджетного комитета парламента республики Александр Бардунаев. В Кяхтинском районе победил тренер школы олимпийского резерва, беспартийный Баир Мункуев. Хороший результат и у директора ООО «ТрансУголь» Александра Красовского.

Руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Владимир Ведерников отметил, что процедура голосования прошла без нарушений и эксцессов.

Предвыборы «Единой России» в Народный Хурал Бурятии проводились с 22 по 28 мая. На этот раз голосование проходило посредством электронного сервиса на сайте PG.ER.RU. По итогам 28 мая на 20:00, когда процедура предвыборов завершилась, было зарегистрировано 96552 избирателя. Из них проголосовали 74 690 граждан - 10,76% от общего числа избирателей в Бурятии.

Также, напомним, «Единая Россия» уже несколько лет практикует процедуру предварительного голосования, в котором могут участвовать члены партии и беспартийные претенденты. Победители далее выдвигаются на выборы по одномандатному округу, прочие могут идти по партийным спискам. Цель процедуры – заранее отобрать на выборы самых сильных кандидатов, пользующихся наибольшей поддержкой избирателей. Выборы в седьмой созыв Народного Хурала Бурятии состоятся 10 сентября 2023 года.

Секретарь бурятского регионального отделения «Единой России» Алексей Цыденов отмечал, что предварительное голосование даёт партии возможность отобрать кандидатов. 
праймериз выборы Единая Россия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии прошло предварительное голосование «Единой России»
В Бурятии прошло предварительное голосование «Единой России»
Власть, 29.05.2023
В Бурятии 28 мая закончилось предварительное голосование «Единой России» на выборы в Народный Хурал. По предварительным итогам обошлось без сюрпризов, известные политические «тяжеловесы» выиграли на своих округах
В Монголии хотят начать строительство новой железной дороги
В Монголии хотят начать строительство новой железной дороги
Власть, 26.05.2023
Россия выразила заинтересованность в участии в дорожно-строительных проектах Монголии
Главу северного района Бурятии пожурили за плохую работу
Главу северного района Бурятии пожурили за плохую работу
Власть, 26.05.2023
Чиновники затянули с ответом на жалобу местной жительницы

Экс-начальник полиции Бурятии получил должность в ЛНР
Экс-начальник полиции Бурятии получил должность в ЛНР
Власть, 26.05.2023
Алексей Кампф несколько лет занимал пост замглавы МВД по Бурятии
Район Забайкалья станет муниципальным округом
Район Забайкалья станет муниципальным округом
Власть, 25.05.2023
В крае появится Могочинский муниципальный округ
Глава Бурятии дал важное обещание жителям Ильинки
Глава Бурятии дал важное обещание жителям Ильинки
Власть, 25.05.2023
Местные жители боялись закрытия противотуберкулёзного диспансера
Заммэра Улан-Удэ получил предостережение от зампрокурора Бурятии
Заммэра Улан-Удэ получил предостережение от зампрокурора Бурятии
Власть, 25.05.2023
Прокуратура проверила места, где сбивали пешеходов
Глава Бурятии выехал в Прибайкальский район
Глава Бурятии выехал в Прибайкальский район
Власть, 25.05.2023
Планируется открытие новых объектов и осмотр планируемых к реконструкции зданий
В Бурятии продолжается предварительное голосование «Единой России»
В Бурятии продолжается предварительное голосование «Единой России»
Власть, 24.05.2023
Бурятия выбилась в лидеры по стране по числу проголосовавших. «Единая Россия» идёт на выборы в Народный Хурал под лозунгом «Время надёжных»
Назначен прокурор Окинского района Бурятии
Назначен прокурор Окинского района Бурятии
Власть, 23.05.2023
Его назначил Генеральный прокурор
Зампред правительства Бурятии раскритиковал сельского главу
Зампред правительства Бурятии раскритиковал сельского главу
Власть, 23.05.2023
Произошло это из-за ситуации с ночным пожаром
Суд обязал мэрию провести воду в 120-е кварталы Улан-Удэ
Суд обязал мэрию провести воду в 120-е кварталы Улан-Удэ
Власть, 22.05.2023
Местные жители построили дома здесь более десяти лет назад
И.о. прокурора Бурятии выслушал жалобы о сложностях записи к врачу
И.о. прокурора Бурятии выслушал жалобы о сложностях записи к врачу
Власть, 22.05.2023
Михаил Филичев провёл приём граждан в доме-интернате для престарелых и инвалидов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^