Его назначил Генеральный прокурор
На должность прокурора Окинского района Бурятии назначен Булат Аригунов. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Булат Аригунов в 2011 году окончил юридический факультет Бурятского государственного университета.
В органах прокуратуры республики проходит службу с сентября 2011 года. Занимал должности помощника прокурора, заместителя прокурора Баунтовского района, прокурора отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики, заместителя Северобайкальского межрайонного прокурора.
С ноября 2021 года состоял в должности старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики.
Назначен прокурор Окинского района Бурятии
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