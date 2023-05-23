Назначен прокурор Окинского района Бурятии

Власть, Фото: прокуратура Бурятии

Его назначил Генеральный прокурор



На должность прокурора Окинского района Бурятии назначен Булат Аригунов. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.



Булат Аригунов в 2011 году окончил юридический факультет Бурятского государственного университета.



В органах прокуратуры республики проходит службу с сентября 2011 года. Занимал должности помощника прокурора, заместителя прокурора Баунтовского района, прокурора отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики, заместителя Северобайкальского межрайонного прокурора.



С ноября 2021 года состоял в должности старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики.



