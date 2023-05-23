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Назначен прокурор Окинского района Бурятии

Назначен прокурор Окинского района Бурятии
Власть,  Фото:прокуратура Бурятии
Его назначил Генеральный прокурор

На должность прокурора Окинского района Бурятии назначен Булат Аригунов. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Булат Аригунов в 2011 году окончил юридический факультет Бурятского государственного университета.

В органах прокуратуры республики проходит службу с сентября 2011 года. Занимал должности помощника прокурора, заместителя прокурора Баунтовского района, прокурора отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики, заместителя Северобайкальского межрайонного прокурора.

С ноября 2021 года состоял в должности старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики.

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