В Улан-Удэ поддержали законопроект о праве усыплять бездомных собак

В мэрии законопроект назвали «очень правильным»
В Улан-Удэ всё чаще штрафуют владельцев собак, отпускающих их на самовыгул.
- Что касается статьи 47.1 закона об административных правонарушениях Бурятии о выгуле собак, то ежегодная статистика идет вверх. В 2020 году было 166 протоколов за нарушение самовыгула, в 2021 году- 349, в 2022 году- 459, и в этом году за первый квартал – 192 протокола. Зафиксировано в прошлом году 19 нападений на людей, и во всех 19 случаях собаки оказались хозяйскими, - сообщил сегодня на брифинге председатель проектно-аналитического комитета администрации города Вадим Имидеев.
В Улан-Удэ, по его словам, отлавливается наибольшее число собак по России. В 2021 году было поймано 5021 животное, в 2022-м – 6770, с начала этого года – уже 2900. Для сравнения, в Красноярске в 2021 году было отловлено 2529 собак, в Новосибирске – 818, в Омске - 4051, в Петропавловске-Камчатском – 972, Хабаровске – 1056, Якутске – 2980, в Иркутске – 1107 собак.
Вадим Имидеев пояснил, что является причиной таких больших цифр.
- 40 процентов жителей Улан-Удэ – жители частного сектора, все они заводят собак. Эти собаки не регистрируются, не стерилизуются, потомство регулярно выбрасывается на улицу и потом пополняет армию собак, которую мы отлавливаем каждый год, - заявил он.
В мае Госдума рассмотрит законопроект, который разрешит регионам самим решать, как быть с бездомными животными. На данный момент федеральный закон обязывает обращаться с бродячими собаками в рамках программы «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду» (ОСВВ). В случае принятия законопроекта регионы смогут принимать свои законы, которые будут определять судьбу безнадзорных собак, в том числе решать вопрос об их усыплении.
При этом, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, «такое решение должны быть приняты с учётом позиции граждан, проживающих в регионе».
Власти Улан-Удэ дали понять, что поддерживают инициативу.
- Считаем это очень правильным. В одном субъекте это могут быть ОСВВ, а могут быть и более радикальные меры, - уточнил сегодня Вадим Имидеев.
Согласно проведённым опросам в соцсетях, жители Бурятии не поддерживают нынешнюю практику ОССВ, добавил он.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на улице Залесная агрессивный алабай напал на шестерых детей, идущих в школу. У двух школьников диагностировали рвано-укушенные раны, у остальных в результате нападения повреждена одежда. Собака сбежала, сейчас её ищут. Вероятно, она хозяйская, так как на ней был ошейник.
- Закон об административных правонарушениях Бурятии предполагает штраф за самовыгул от 3 до 5 тысяч рублей на частное лицо. Плюс владелец собаки, если он найдётся, должен будет заплатить медицинские расходы родителям и моральный ущерб. Жизни детей ничего не угрожает, у них ссадины, небольшие укусы. Это абсолютно дикий случай, хотелось бы привлечь к нему внимание. Правоохранительные органы ищут сейчас хозяина собаки, - добавил Вадим Имидеев.
В Улан-Удэ поддержали законопроект о праве усыплять бездомных собак
Власть, Фото:
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