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В Бурятии собак после отлова больше не будут выпускать возле школ

В Бурятии собак после отлова больше не будут выпускать возле школ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Вводится новый порядок по безнадзорным собакам

Управление ветеринарии Бурятии установило новый порядок по предотвращению причинения безнадзорными собаками вреда жизни и здоровью граждан.

Теперь безнадзорные собаки могут считаться представляющими угрозу, находясь в местах массового скопления людей, и при проявлении немотивированной агрессии. В новом порядке, как отмечает ведомство, определены меры, направленные на снижение рисков нападения безнадзорных собак на людей.

- Если животное спокойное и уже заняло определённую нишу на этой территории, муниципалитеты будут лишь отслеживать их дальнейшее поведение. Но в случае, причинения вреда или при проявлении агрессии, животные будут направляться муниципальными образованиями на пожизненное содержание в приют или передаваться новым владельцам - пояснил заместитель начальника управления ветеринарии Бурятии Калугин Дмитрий.

Кроме того, вносятся изменения в процедуру возврата безнадзорных животных в среду после проведения процедуры ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск). Ранее собаки выпускались в места, где были выловлены, сейчас муниципальными образованиями определены места, на которые запрещено возвращать отловленных ранее собак.

К таким местам отнесены территории образовательных, медицинских, социальных, спортивных, культурных организаций, детских и спортивных площадок, зон отдыха и других объектов социально-культурной сферы.

Также документ закрепил порядок проведения мониторинга популяции безнадзорных собак. Мониторинг будет проводиться для оценки напряжённости ситуации с безнадзорными собаками на территории республики.



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