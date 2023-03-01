В Бурятии собак после отлова больше не будут выпускать возле школ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Вводится новый порядок по безнадзорным собакам



Управление ветеринарии Бурятии установило новый порядок по предотвращению причинения безнадзорными собаками вреда жизни и здоровью граждан.



Теперь безнадзорные собаки могут считаться представляющими угрозу, находясь в местах массового скопления людей, и при проявлении немотивированной агрессии. В новом порядке, как отмечает ведомство, определены меры, направленные на снижение рисков нападения безнадзорных собак на людей.



- Если животное спокойное и уже заняло определённую нишу на этой территории, муниципалитеты будут лишь отслеживать их дальнейшее поведение. Но в случае, причинения вреда или при проявлении агрессии, животные будут направляться муниципальными образованиями на пожизненное содержание в приют или передаваться новым владельцам - пояснил заместитель начальника управления ветеринарии Бурятии Калугин Дмитрий.



Кроме того, вносятся изменения в процедуру возврата безнадзорных животных в среду после проведения процедуры ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск). Ранее собаки выпускались в места, где были выловлены, сейчас муниципальными образованиями определены места, на которые запрещено возвращать отловленных ранее собак.



К таким местам отнесены территории образовательных, медицинских, социальных, спортивных, культурных организаций, детских и спортивных площадок, зон отдыха и других объектов социально-культурной сферы.



Также документ закрепил порядок проведения мониторинга популяции безнадзорных собак. Мониторинг будет проводиться для оценки напряжённости ситуации с безнадзорными собаками на территории республики.







