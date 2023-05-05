Власти Улан-Удэ выставят на торги усадьбу и бывшее железнодорожное училище

Депутаты горсовета одобрили продажу старых зданий, но раскритиковали за долгий процесс
Сегодня на заседании комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету Улан-Удэнского горсовета депутаты рассмотрели прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2023 год. В этом году город выставит на торги три старых здания, два из которых являются объектами культурного значения. Их планируется продать почти за бесплатно, но покупатель обязуется их отреставрировать и восстановить, сохранив их исторический облик.
Как выяснил «Байкал-Dailу», сначала будут приватизированы нежилое здание площадью более 1000 кв.м по ул. Революции 1905 года с большим земельным участком. В нём когда-то давно располагалось железнодорожное училище, а в 1905-1906 гг. размещались стачечный комитет и рабочий штаб болевой рабочей дружины. Второе здание - тоже памятник истории нашего города, это «Усадьба М.К. Большакова», площадью 74,8 кв.м., и земельным участком. Третий объект – это нежилое здание (59,3 кв.м) с участком по улице Куйбышева, 44а.
Депутаты подняли вопросы о сложностях с приватизацией и дальнейшей продажей подобных участков. Как пояснил представитель комитета по управлению имуществом, разных вопросов возникает всегда много - назначение самого здания, вопрос с земельным участком, соседними участками, поиском покупателя, юридические тонкости и прочее.
- Мы несколько лет не выполняли этот прогнозный план приватизации, здания не удавалось продать. Что сейчас, к примеру, с объектами на Верхней Березовке. Что в итоге продали? - спросил депутат горсовета Михаил Гергенов.
Председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию мэрии города Дарима Дондукова рассказала, что здание на Верхней Березовке было передано муниципальному транспортному предприятию, а другие объекты не удалось продать из-за их плачевного состояния. «Мы обсуждали вариант или капитального ремонта, или текущий ремонт, ставили вопрос о снижения оценочной стоимости, но пока вопрос остался открытым», - пояснила она.
Как сообщал «Байкал-Daily», старые здания, входящие в реестр культурного значения, не подлежат сносу, их нужно реставрировать, а это стоит дорого. Если повезёт, то найдётся инвестор, который сделает. Если нет, то здание будет стоять годами и разрушаться.
- Эти здания, объекты культурного наследия, будут продаваться по нулевой ставке. Заявитель если купит его, то должен будет привести историческое здание в полный порядок, а это немалые деньги. На семь лет они будут освобождены от всех налогов, - пояснила председатель комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету Улан-Удэнского горсовета Долгор Норбоева.
Депутат горсовета Михаил Гергенов поставил вопрос «ребром»: «Если мы ничего не можем продать, зачем выставлять? Прогнозный план есть, а денег нет. У нас даже заявителей нет. Помню, что хотели продать здание на площади Банзарова, обещали, что инвестор за 2 года сделает проектно-сметную документацию, но в итоге прошло 2-3 года, а ситуация не изменилась».
Депутаты также спросили про турбазу «Байкальский прибой».
Дарима Дондукова отметила, что заявители по двум объектам уже есть, но всё пока в стадии переговоров. У турбазы «Байкальский прибой» долго приводили в соответствие юридические документы и потому не могли также её выставить на продажу.
Объясняя депутатам процедуру приватизации, она пояснила, что «оценка имущества делается только после приватизации, непосредственно перед торгами. Имущество, которое не реализуется в текущем году, уходит в перечень объектов на следующий год». По ее словам, за 2022 год комитет продал всего два помещения.
В завершение заседания депутаты всё же одобрили перечень объектов, но попросили комитет подготовить данные по всем объектам имущества города, которые так и не продались, и которые были уже проданы.
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