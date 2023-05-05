В Иркутской области задержали заммэра Усолья-Сибирского







Следствие считает, что в 2019 году, когда подозреваемый занимал должность гендиректора ресурсоснабжающей компании, он потребовал от своего контрагента не менее 400 тысяч рублей за то, чтобы заключать с ним договоры на поставку гранодиорита. Это горная порода, которая используется в качестве стройматериала при ремонте дорог.



- За «откаты» он пообещал контрагенту заключать с ним договоры на поставку гранодиорита. В противном случае генеральный директор ресурсоснабжающей организации угрожал расторгнуть их, то есть заведомо создал условия, при которых директор предприятия был вынужден согласиться. В дальнейшем денежные средства переводились на банковский счёт подозреваемого, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Чиновника задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи и полицейские проверяют подозреваемого на причастность к иным преступлениям.



В Иркутской области задержали заместителя мэра города Усолье-Сибирское. Его подозревают в коммерческом подкупе и вымогательстве.