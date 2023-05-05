05 мая

04 мая

Популярное

В Иркутской области задержали заммэра Усолья-Сибирского

В Иркутской области задержали заммэра Усолья-Сибирского
Власть,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Его подозревают в коммерческом подкупе и вымогательстве

В Иркутской области задержали заместителя мэра города Усолье-Сибирское. Его подозревают в коммерческом подкупе и вымогательстве.

 
Следствие считает, что в 2019 году, когда подозреваемый занимал должность гендиректора ресурсоснабжающей компании, он потребовал от своего контрагента не менее 400 тысяч рублей за то, чтобы заключать с ним договоры на поставку гранодиорита. Это горная порода, которая используется в качестве стройматериала при ремонте дорог.

- За «откаты» он пообещал контрагенту заключать с ним договоры на поставку гранодиорита. В противном случае генеральный директор ресурсоснабжающей организации угрожал расторгнуть их, то есть заведомо создал условия, при которых директор предприятия был вынужден согласиться. В дальнейшем денежные средства переводились на банковский счёт подозреваемого, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Чиновника задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи и полицейские проверяют подозреваемого на причастность к иным преступлениям.
коммерческий подкуп вымогательство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области задержали заммэра Усолья-Сибирского
В Иркутской области задержали заммэра Усолья-Сибирского
Власть, 05.05.2023
Его подозревают в коммерческом подкупе и вымогательстве
Глава Бурятии вспахал первую борозду
Глава Бурятии вспахал первую борозду
Власть, 03.05.2023
Алексей Цыденов управлял техникой в Мухоршибирском районе
В Улан-Удэ появилась служба мостов и путепроводов
В Улан-Удэ появилась служба мостов и путепроводов
Власть, 03.05.2023
На её работу в этом году выделили более 8 миллионов рублей
Для гостей Ольхона разработают свод правил
Для гостей Ольхона разработают свод правил
Власть, 02.05.2023
В Иркутской области обсудили концепцию развития Ольхонского района
Экс-глава Агинского округа получил орден «За заслуги перед Отечеством»
Экс-глава Агинского округа получил орден «За заслуги перед Отечеством»
Власть, 02.05.2023
Владимир Путин наградил сенатора от Забайкалья Баира Жамсуева
Главы Бурятии и Тувы подписали соглашение о сотрудничестве
Главы Бурятии и Тувы подписали соглашение о сотрудничестве
Власть, 02.05.2023
Стороны выразили готовность развивать начатые совместные мероприятия
«Единая Россия» завершила приём заявок на праймериз в Бурятии
«Единая Россия» завершила приём заявок на праймериз в Бурятии
Власть, 02.05.2023
За право выдвинуться от партии на выборы в Хурал поборются 360 кандидатов
В Улан-Удэ наведут порядок с бесхозными сетями теплоснабжения
В Улан-Удэ наведут порядок с бесхозными сетями теплоснабжения
Власть, 02.05.2023
Власти города нацелены найти им новых хозяев
В Улан-Удэ поддержали законопроект о праве усыплять бездомных собак
В Улан-Удэ поддержали законопроект о праве усыплять бездомных собак
Власть, 02.05.2023
В мэрии законопроект назвали «очень правильным»
Главы трёх районов получили нагоняй от зампреда правительства Бурятии
Главы трёх районов получили нагоняй от зампреда правительства Бурятии
Власть, 30.04.2023
Ситуация касается профилактики лесных пожаров
Экс-чиновница из Бурятии села в кресло замминистра в Забайкалье
Экс-чиновница из Бурятии села в кресло замминистра в Забайкалье
Власть, 28.04.2023
Она стала первым замруководителя ведомства 
В Бурятии главы пяти сёл представили неполные декларации о доходах
В Бурятии главы пяти сёл представили неполные декларации о доходах
Власть, 28.04.2023
Это было вскрыто в ходе прокурорской проверки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^