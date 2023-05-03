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Улан-удэнские депутаты раскритиковали сложности с подключением к водопроводу

Улан-удэнские депутаты раскритиковали сложности с подключением к водопроводу
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Проблемные вопросы обсудили сегодня в горсовете

Сегодня депутаты Улан-Удэнского горсовета обсудили ситуацию с наказами избирателей. Большая часть вопросов коснулась взаимодействия горожан с МУП «Водоканал». В некоторых частях города по-прежнему сложно подключиться к сетям водоснабжения.

В ходе заседания рабочей группы один из депутатов напомнил о водоснабжении по улице Ясеневая, где планировали проложить водопровод. В водоснабжении нуждаются четыре дома, но ситуация так и не была решена. Как пояснил представитель комитета по строительству города, МУП «Водоканал» не может предоставить подключение к этим домам из-за несоответствия территории необходимым техническим условиям.

Также депутаты отметили невозможность подключения к водоснабжению на станции Дивизионная, 1 (участок 10). Нет подходящей точки подключения, и есть сложности подключения на местах.

Жители, проживающие по улице Ижевская, тоже не могут подключиться к сетям водоснабжения. Как пояснили в комитете по строительству мэрии, всё находится на стадии передачи сетей. Депутаты отметили, что «ситуацию обещали решить ещё два месяца назад, но она так и не решилась».

Также председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев поднял животрепещущий вопрос о разной стоимости смет за одну и ту же работу по асфальтированию, проводимую стройподрядчиками. Он строго отчитал комитет по строительству администрации.

- Почему разные сметы на один квадратный метр? Хотя в одном городе живём, один комитет по строительству считает, почему так? Мы до сих пор в недоумении. Мы посмотрели все улицы, начиная от Клыпина, Хахалова, 1905 года и многие другие. Всё проверили. Почему в одном месте мы делаем работу за одну сумму, а в другом точно такую же работу – за стоимость в два раза больше? - спросил Бальжинимаев.

Комитет по строительству не смог дать внятного ответа, почему так посчитаны сметы. Представители мэрии попытались объяснить, что, возможно, это связано с стоимостью материалов или объёмом работ. По их словам, цены считаются по федеральным расценкам, и сметы делают одни и те же сотрудники.

Депутат Анатолий Белоусов подчеркнул, что «за одну и ту же работу стоимость радикально отличается. И это вызывает очень много вопросов». «Мы отдадим эти сметы на независимую экспертизу», - добавил Евгений Белоусов.

Также на заседании депутат Батор Лудупов поднял вопрос о качестве дорог в 100-хкварталах, и в том числе о низком качестве приёмки дорог. Подрядчик, по его словам, «делает большое одолжение», выполняя ямочный ремонт. А ведь потрачено было полумиллиона рублей, подчеркнул депутат.

- Прошу принять во внимание качество приемки ремонта дорог, ямочный ремонт он делал, просто закидывая лопатами песок! – высказался Батор Лудупов.

В будущем в этом микрорайоне, по его словам, ещё предстоят работы по ремонту дорог и нужно обратить на это внимание.

В завершение совещания депутаты приняли решение собраться отдельно с МУП «Водоканал», ведь более пяти вопросов в наказах избирателей касалось именно их области, и выполнить скорее наказы горожан.


ГорсоветУУ водоснабжение

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