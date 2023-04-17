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Депутат Госдумы от Бурятии призвал не изолировать Байкал от людей

Депутат Госдумы от Бурятии призвал не изолировать Байкал от людей
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Он прокомментировал ряд нашумевших законов, касающихся священного озера

Вячеслав Дамдинцурунов, представляющий в нижней палате российского парламента интересы Бурятии, высказался по поводу инициатив, касающихся жизни и деятельности на Байкальской природной территории (БПТ). На днях он принял участие в заседании межфракционной рабочей группы «Байкал», где присутствовали также представители общественности.

Речь идёт, в частности, о так называемом «антифосфатном» законе, который Госдума приняла в ноябре в первом чтении. Тогда народные избранники поддержали запрет на продажу на Байкале порошков и моющих средств, содержащих свыше 5% фосфатов и фосфонатов. А недавно они одобрили и табу на использование на БПТ полиэтиленовых пакетов и одноразовой посуды.

- Принятие законопроекта о защите озера от загрязнения фосфатсодержащими средствами будет способствовать сохранению качества уникальной байкальской воды, – написал Дамдинцурунов на своей странице во «ВКонтакте». – Ещё один, направленный на борьбу с загрязнением озера частицами пластика и микропластика, несколько дней назад уже одобрили в первом чтении. Сейчас идёт его корректировка. Я высказал свою позицию о важности интересов местных жителей, чтобы вместе с запретом одноразовой посуды мы не получили запрет на одноразовые шприцы и другие предметы, замена которых многоразовой продукцией сейчас технически невозможна.

По словам депутата, наибольшую обеспокоенность у общественности вызывают изменения в федеральный закон «Об охране Байкала» и статью № 1 ФЗ «Об охране окружающей среды». Первый, в частности, запрещает вырубать даже повреждённые и больные деревья на берегах водоёма. Поправки помогли бы обойти это табу и заняться восстановлением леса.

- Считаю, что текущая версия законопроекта проработана достаточно детально и опасения общественности связаны не сколько с нашим документом, сколько с тем, насколько качественно удастся подготовить подзаконные акты и уточнить все детали правоприменительной практики, – заявил Вячеслав Дамдинцурунов. – К сожалению, желающих найти «лазейки» в действующем законодательстве у нас тоже хватает.

По словам парламентария, «важно не изолировать Байкал от местного населения, а организовать его жизнедеятельность в формате, не наносящем ущерба природе, но, в то же время, создающем достойные условия для людей».
Байкал Госдума инициатива

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