В Госдуме обсуждают поправки в закон об охране Байкала

«Целый комплекс правовых коллизий, которые не решаются», - пояснил глава Бурятии
24 марта в Госдуме прошли парламентские слушания по проблемам правового регулирования охраны озера Байкал и развития байкальских регионов. В мероприятии участвовал глава Бурятии Алексей Цыденов. Сегодня на встрече с журналистами он рассказал, что «обсуждения были жаркими».
Основной темой парламентских слушаний стали изменения в закон об охране озера Байкал. Действующее законодательство существенно усложняет жизнь местным жителям, а правовые коллизии таковы, что даже больные деревья нельзя убирать.
- У нас есть проблемы, касающиеся проблемы очистных, строительства туристической инфраструктуры, которая обеспечит защиту озера Байкал от «дикого» туризма. У нас есть вопросы с лесовосстановлением. На Байкале стоят леса, сгоревшие ещё в 2015 году, но лесовосстановительные мероприятия не проводятся, поскольку горелый лес там рубить нельзя,- рассказал Алексей Цыденов.
Кроме того, есть лес, частично повреждённый бактериальной водянкой. В результате такого заболевания деревья гибнут, и зараза переходит на здоровый лес. Но на сегодня законодательство не позволяет провести лесовосстановительные мероприятия.
- В итоге мы имеем патовую ситуацию, которая никуда не движется, только ухудшается. Соответственно надо принять решение, которое позволит провести лесовосстановительные мероприятия и решить вопрос со строительством очистных, - пояснил руководитель республики.
Также из-за ограничений в законе нельзя выделить новые земли под кладбища в посёлках центральной экологической зоны Байкала, а имеющиеся уже заполнены. Кроме того, в пределах населённых пунктов остро стоит вопрос ограничения оборота земель. По словам Алексия Цыденова, пока многодетным семьям нельзя выдать земли в границах центральной экологической зоны.
- Сейчас остановлены любые сделки по земле в границах населённых пунктов в связи с тем, что накладываются ограничения ЮНЕСКО – не только на территорию природную, лесную, на и на территорию, которая находится в границах населённых пунктов. Целый комплекс таких правовых коллизий, которые не решаются. Создают с одной стороны социальную несправедливость, проживающих на этих территориях, с другой – не дают реализовать мероприятия непосредственно по защите самого Байкала, - пояснил глава Бурятии.
Алексей Цыденов добавил, что на федеральном уровне ведётся большая дискуссия, единого мнения по поводу изменений в закон пока нет.
- Как обычно, многие, кто детально не разбирается в ситуации и в тех правовых нормах, которые предлагаются, делают громкие заявления о том, что кто-то на что-то покушается, кто-то что-то хочет сделать хуже. Хотя на самом деле все предложения, которые подготовлены в законопроекте, направлены на улучшение ситуации. И как по экологии, как по защите леса, как по защите Байкала, так и по восстановлению социальной справедливости для наших жителей, которые живут на берегах Байкала, - заявил Алексей Цыденов.
Он добавил, что дискуссия продолжится, к ней подключатся общественники, эксперты, учёные.
- Я думаю, что здравый смысл возобладает, и мы придём к правильному решению, - подытожил глава республики.
В Госдуме обсуждают поправки в закон об охране Байкала
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