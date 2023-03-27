В Госдуме обсуждают поправки в закон об охране Байкала

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Целый комплекс правовых коллизий, которые не решаются», - пояснил глава Бурятии



24 марта в Госдуме прошли парламентские слушания по проблемам правового регулирования охраны озера Байкал и развития байкальских регионов. В мероприятии участвовал глава Бурятии Алексей Цыденов. Сегодня на встрече с журналистами он рассказал, что «обсуждения были жаркими».



Основной темой парламентских слушаний стали изменения в закон об охране озера Байкал. Действующее законодательство существенно усложняет жизнь местным жителям, а правовые коллизии таковы, что даже больные деревья нельзя убирать.



- У нас есть проблемы, касающиеся проблемы очистных, строительства туристической инфраструктуры, которая обеспечит защиту озера Байкал от «дикого» туризма. У нас есть вопросы с лесовосстановлением. На Байкале стоят леса, сгоревшие ещё в 2015 году, но лесовосстановительные мероприятия не проводятся, поскольку горелый лес там рубить нельзя,- рассказал Алексей Цыденов.



Кроме того, есть лес, частично повреждённый бактериальной водянкой. В результате такого заболевания деревья гибнут, и зараза переходит на здоровый лес. Но на сегодня законодательство не позволяет провести лесовосстановительные мероприятия.



- В итоге мы имеем патовую ситуацию, которая никуда не движется, только ухудшается. Соответственно надо принять решение, которое позволит провести лесовосстановительные мероприятия и решить вопрос со строительством очистных, - пояснил руководитель республики.



Также из-за ограничений в законе нельзя выделить новые земли под кладбища в посёлках центральной экологической зоны Байкала, а имеющиеся уже заполнены. Кроме того, в пределах населённых пунктов остро стоит вопрос ограничения оборота земель. По словам Алексия Цыденова, пока многодетным семьям нельзя выдать земли в границах центральной экологической зоны.



- Сейчас остановлены любые сделки по земле в границах населённых пунктов в связи с тем, что накладываются ограничения ЮНЕСКО – не только на территорию природную, лесную, на и на территорию, которая находится в границах населённых пунктов. Целый комплекс таких правовых коллизий, которые не решаются. Создают с одной стороны социальную несправедливость, проживающих на этих территориях, с другой – не дают реализовать мероприятия непосредственно по защите самого Байкала, - пояснил глава Бурятии.



Алексей Цыденов добавил, что на федеральном уровне ведётся большая дискуссия, единого мнения по поводу изменений в закон пока нет.



- Как обычно, многие, кто детально не разбирается в ситуации и в тех правовых нормах, которые предлагаются, делают громкие заявления о том, что кто-то на что-то покушается, кто-то что-то хочет сделать хуже. Хотя на самом деле все предложения, которые подготовлены в законопроекте, направлены на улучшение ситуации. И как по экологии, как по защите леса, как по защите Байкала, так и по восстановлению социальной справедливости для наших жителей, которые живут на берегах Байкала, - заявил Алексей Цыденов.



Он добавил, что дискуссия продолжится, к ней подключатся общественники, эксперты, учёные.



- Я думаю, что здравый смысл возобладает, и мы придём к правильному решению, - подытожил глава республики.

