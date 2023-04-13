Глава Бурятии ищет кандидата на место Петра Мордовского

Алексей Цыденов рассказал, что решение Мордовского для него стало сюрпризом
Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью региональным телеканалам прокомментировал планируемый уход Петра Мордовского с поста зампреда правительства республики по вопросам безопасности.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце марта стало известно, что Пётр Мордовской планирует баллотироваться в Народный Хурал.
- Петр Степанович несёт очень большую нагрузку, у него сложная работа и обширный перечень задач. В последние годы всё, что касается вопросов безопасности, по всем направлениям в республике решалось хорошо, вовремя и качественно. И то, что Пётр Степанович захотел поменять своё направление деятельности, для меня было сюрпризом, но этот сюрприз был не сейчас, а гораздо раньше. Мы плавно подходили к этому с учётом сроков проведения избирательной кампании и прочего, - рассказал глава Бурятии.
Он также подчеркнул, что готов поддержать Петра Мордовского и добавил, что сейчас работа правительства региона с Народным Хуралом налажена конструктивно.
- Все готовы работать вместе, решать сложные задачи. Если бы у нас не было командной работы, то мы бы точно шли и спотыкались. То, что Пётр Степанович хочет пойти в Хурал - его должны поддержать люди. Он действительно заслуженный человек, но практическая работа исполнительных органов власти и работа с людьми, избирательная и законодательная работа - все равно немножко разные. И Петру Степановичу нужно заручиться поддержкой людей, донести до людей свое видение, как надо действовать, чтобы люди его поддержали. Я думаю, что так и будет, но все равно общаться с людьми ему надо. И это его новая задача, - отметил Алексей Цыденов.
На вопрос о том, кто может занять место зампреда правительства, глава Бурятии ответил, что «готовой кандидатуры нет».
- Я ещё, откровенно говоря, в поиске. Но время до сентября есть. Я думаю, что найдём соответствующего кандидата. И просадки по вопросам, которые курировал Пётр Степанович, не будет, - заверил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии ищет кандидата на место Петра Мордовского
Власть, Фото:
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