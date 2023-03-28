Зампред правительства Бурятии нацелился на кресло депутата Хурала

Пётр Мордовской планирует выдвигаться от «Единой России»



Пётр Мордовской, возможно, покинет пост зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности, который занимает уже шесть лет. Как выяснилось, он собрался в депутаты Народного Хурала.



Пресс-служба Бурятского отделения «Единой России» 27 марта сообщила, что Мордовской подал документы для участия в предварительном голосовании – праймериз. Там определятся кандидаты в парламент республики от ЕР.



- Это новая страничка в моей биографии, в моей жизни. Учитывая свой профессиональный и управленческий опыт, опыт работы в правоохранительной системе, я решил выдвигаться в депутаты Народного Хурала, - прокомментировал Мордовской.



Уже известно, что он намерен баллотироваться в депутаты Хурала по одному из улан-удэнских одномандатных округов. На этом «непростом» округе имеются воинские части, а также находятся отдалённые посёлки Южлаг, Мясокомбинат, Мелькомбинат, обрисовал Мордовской.



Праймериз «Единой России» будет проходить в электронном виде целую неделю – с 22 по 28 мая.



Выборы нового созыва депутатов Народного Хурала состоятся 10 сентября. Сам парламент состоит из 66 человек: 33 из них – победители выборов на одномандатных округах, другие 33 – «списочники» от партий. Депутаты избираются сроком на пять лет.



Справка:



Пётр Мордовской родился в селе Никольск Кабанского района Бурятии в 1962 году. Окончил на факультет механизации сельского хозяйства в Бурятском сельскохозяйственном институте. Некоторое время работал в совхозе. Затем по направлению комсомола обучался на Свердловских высших курсах МВД СССР.



С 1985 года служил в органах МВД: на розыскной работе, оперуполномоченным в ОВД Улан-Удэ, в аппарате уголовного розыска. В 1995 году был назначен заместителем начальника отдела уголовного розыска Бурятии. Затем, после окончания академии МВД РФ, получил должность начальника управления уголовного розыска. Начальник криминальной милиции являлся также первым замминистром внутренних дел Бурятии.



В 2008 году был назначен помощником президента Бурятии по вопросам борьбы с преступностью и коррупцией. Позже перешёл на пост заместителя руководителя администрации главы и правительства Бурятии по взаимодействию с правоохранительными органами.



С апреля 2017 года работает зампредом правительства Бурятии по вопросам безопасности.



Награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени за раскрытие громкого убийства инкассаторов.



