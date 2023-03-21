Сельские главы отделались предупреждениями
Прокуратура Тункинского района Бурятии вскрыла нарушения с госзакупками.
Выяснилось, что в рамках федеральной программы «1000 дворов» девять сельских поселений Тункинского района заключили 27 контрактов с единственным поставщиком. При этом все торги были проведены неконкурентным способом. Муниципальные власти «раздробили» закупки, проведя вместо одной нормальной (куда могли заявиться разные фирмы) несколько закупок малых объёмов. Так они заключили договоры с единственными поставщиками.
- В отношении глав девяти сельских поселений района возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ «Принятие решения о способе определения поставщика с нарушением требований о контрактной системе». Виновным назначено наказание в виде предупреждения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии власти девяти сёл попались на дроблении закупок
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