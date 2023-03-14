Власти города назвали это «историческим моментом для всех улан-удэнцев»
Сегодня президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Бурятию. В том числе он рассмотрит мастер-план Улан-Удэ, о чём сообщил в соцсетях мэр города Игорь Шутенков.
Шутенков назвал это «историческим моментом для всех улан-удэнцев и жителей Бурятии».
- Мы - администрация Улан-Удэ, правительство Бурятии, горожане - разработали мастер-план или стратегию преобразования столицы республики. С осени прошлого года наш город находится в центре внимания правительства России - Минстроя, Минэнерго, Минэкономики, Минвостокразвития, Минприроды и др. Все вместе мы работаем над мастер-планом, так как при его реализации мы решим самые острые и насущные вопросы города - вернём чистый воздух, уменьшим пробки, построим современные жилые кварталы в центре на набережной, возведем кампус, Национальный музей, театр «Байкал», новый Центр восточной медицины, - написал в соцсетях мэр.
Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодняшний визит Путина в Бурятию официально в Кремле подтвердили накануне вечером, 13 марта. Президент посетит Улан-Удэнский авиационный завод. Здесь же в режиме видеоконференции Владимир Путин проведёт совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. В совещании в очном формате примут участие полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов. В режиме видеоконференции участниками совещания станут министры правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, руководители российских компаний.
Также президент проведёт рабочую встречу с главой республики Алексеем Цыденовым.
В Улан-Удэ Путин рассмотрит мастер-план города
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