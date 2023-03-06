06 марта

05 марта

Популярное

И.о. зампреда правительства Забайкалья покинул пост

И.о. зампреда правительства Забайкалья покинул пост
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Уволился по собственному желанию и.о. руководителя администрации губернатора края

Исполняющий обязанности зампредседателя регионального правительства – руководителя администрации губернатора Забайкальского края Константин Колыванов покинул пост. Распоряжение губернатора об освобождении от должности по собственному желанию было подписано 2 марта.

Временно исполнять обязанности руководителя администрации губернатора Забайкальского края назначен Олег Рычков.

В структуре правительства региона Константин Колыванов работал с 15 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальский край увольнение правительство Забайкальского края

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

И.о. зампреда правительства Забайкалья покинул пост
И.о. зампреда правительства Забайкалья покинул пост
Власть, 06.03.2023
Уволился по собственному желанию и.о. руководителя администрации губернатора края
Вице-премьер правительства России и глава Бурятии посетили «роддом для омуля»
Вице-премьер правительства России и глава Бурятии посетили «роддом для омуля»
Экономика, 02.03.2023
Виктория Абрамченко и Алексей Цыденов проконтролировали реконструкцию Большереченского рыбоводного завода 
В Бурятии затянули с отчётом о выполненных работах
В Бурятии затянули с отчётом о выполненных работах
Власть, 01.03.2023
Виновника привлекли к административной ответственности
Глава Бурятии показал по итогам февраля умеренный рост
Глава Бурятии показал по итогам февраля умеренный рост
Власть, 01.03.2023
«ПолитБрокер» опубликовал рейтинг губернаторов
Назначен новый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока
Назначен новый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока
Власть, 28.02.2023
Высокий пост получила Эльвира Нургалиева
США ввели санкции против главы Бурятии
США ввели санкции против главы Бурятии
Власть, 25.02.2023
«Что-то долго они раскачивались», - прокомментировал Алексей Цыденов
Горсовет Улан-Удэ поздравил жителей с Сагаалганом
Горсовет Улан-Удэ поздравил жителей с Сагаалганом
Власть, 21.02.2023
«Этот долгожданный праздник символизирует чистоту благих помыслов, гостеприимство, добрые надежды и самые светлые ожидания»
В Бурятии подвели итоги проведения прямых эфиров с зампредами
В Бурятии подвели итоги проведения прямых эфиров с зампредами
Власть, 20.02.2023
Большинство вопросов поступало с Евгенией Лудуповой
Глава Бурятии написал поэму «Родина в огне»
Глава Бурятии написал поэму «Родина в огне»
Власть, 19.02.2023
«Врагу нужны не только лишь ресурсы, не только рынки сбыта и контроль, в прицеле молодые души…» - говорится в ней
Владимир Путин увидит Улан-Удэ будущего
Владимир Путин увидит Улан-Удэ будущего
Власть, 17.02.2023
Президенту России представят мастер-план бурятской столицы
Глава минсоцзащиты Бурятии подвела итоги года
Глава минсоцзащиты Бурятии подвела итоги года
Власть, 16.02.2023
Социальную поддержку получило более 370 тысяч жителей республики
В Бурятии прокуратура уличила главу села в медлительность
В Бурятии прокуратура уличила главу села в медлительность
Власть, 16.02.2023
Власти села несвоевременно передавали положенные данные

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^