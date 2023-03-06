И.о. зампреда правительства Забайкалья покинул пост

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Уволился по собственному желанию и.о. руководителя администрации губернатора края



Исполняющий обязанности зампредседателя регионального правительства – руководителя администрации губернатора Забайкальского края Константин Колыванов покинул пост. Распоряжение губернатора об освобождении от должности по собственному желанию было подписано 2 марта.



Временно исполнять обязанности руководителя администрации губернатора Забайкальского края назначен Олег Рычков.



В структуре правительства региона Константин Колыванов работал с 15 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

