Уволился по собственному желанию и.о. руководителя администрации губернатора края
Исполняющий обязанности зампредседателя регионального правительства – руководителя администрации губернатора Забайкальского края Константин Колыванов покинул пост. Распоряжение губернатора об освобождении от должности по собственному желанию было подписано 2 марта.
Временно исполнять обязанности руководителя администрации губернатора Забайкальского края назначен Олег Рычков.
В структуре правительства региона Константин Колыванов работал с 15 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
И.о. зампреда правительства Забайкалья покинул пост
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