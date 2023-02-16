16 февраля

15 февраля

Популярное

Глава минсоцзащиты Бурятии подвела итоги года

Глава минсоцзащиты Бурятии подвела итоги года
Власть,  Фото:телеграм-канал Татьяны Быковой
Социальную поддержку получило более 370 тысяч жителей республики

Сегодня министр соцзащиты населения Бурятии Татьяна Быкова рассказала в своём Telegram-канале об итогах 2022 года.

- Сегодня с коллегами подводим итоги отрасли социальной защиты населения. Нами была проделана значительная работа. За 2022 год социальную поддержку в республике получили более 370 тысяч граждан или каждый третий житель республики, - отметила она.

По словам Татьяны Быковой, на оказание социальной поддержки жителям Бурятии министерству соцзащиты было выделено 20 млрд рублей. Из этой суммы объём социальных выплат составил более 18 млрд рублей, что на 25 процентов больше, чем годом ранее.

Также глава минсоцзащиты перечислила основные итоги года:

- Выплаты при рождении детей получили 33 тысячи семей в рамках национального проекта «Демография»,

- Пособие на детей от 3 до 7 лет получили 39 тысяч семей на более чем 50 тысяч детей в рамках национального проекта «Демография»,

- Социальный контракт оформили 2 478 семей и получили помощь на сумму 408 млн рублей. В 2023 году финансирование увеличится до 410 млн,

- Внедряется система долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами,

- Социальные услуги в стационарах получили более 9 тысяч граждан, из них почти 1200 - в негосударственном секторе,

- Завершается строительство пансионата, открытие которого приурочено к 100-летию Республики Бурятия.

Лучшим работникам отрасли сегодня вручили удостоверение почётного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Бурятия» и почётные грамоты. 
минсоцзащиты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава минсоцзащиты Бурятии подвела итоги года
Глава минсоцзащиты Бурятии подвела итоги года
Власть, 16.02.2023
Социальную поддержку получило более 370 тысяч жителей республики
В Бурятии прокуратура уличила главу села в медлительность
В Бурятии прокуратура уличила главу села в медлительность
Власть, 16.02.2023
Власти села несвоевременно передавали положенные данные
Глава Бурятии поручил усилить отлов бездомных собак
Глава Бурятии поручил усилить отлов бездомных собак
Власть, 15.02.2023
Алексей Цыденов отдал поручение после инцидента на улице Жердева
Вадим Бредний: «Мы исправили социальную несправедливость»
Вадим Бредний: «Мы исправили социальную несправедливость»
Власть, 15.02.2023
Решение о расширении списка получателей льготного проезда назвали «победным»
Зампрокурора Бурятии провёл приём граждан
Зампрокурора Бурятии провёл приём граждан
Власть, 15.02.2023
Он состоялся в Заиграевском районе
Главе миннауки РФ представили проект межвузовского кампуса в Улан-Удэ
Главе миннауки РФ представили проект межвузовского кампуса в Улан-Удэ
Власть, 13.02.2023
К строительству планируют приступить в 2024 году
Замминистра культуры Бурятии уходит в отставку
Замминистра культуры Бурятии уходит в отставку
Власть, 13.02.2023
Баир Цыбиков занял этот пост в 2021 году
В Бурятию прибыл министр науки и высшего образования РФ
В Бурятию прибыл министр науки и высшего образования РФ
Власть, 13.02.2023
Валерий Фальков рассмотрит проект межвузовского кампуса
Директор фонда капремонта в Бурятии получил представление прокуратуры
Директор фонда капремонта в Бурятии получил представление прокуратуры
Власть, 13.02.2023
Жительница Баргузинского района пожаловалась в прокуратуру
Губернатора Забайкалья расстроило нежелание женщин рожать детей
Губернатора Забайкалья расстроило нежелание женщин рожать детей
Власть, 11.02.2023
Осипов уверен, что в этом их главное предназначение, а всё остальное – вторично
Замминистра строительства РФ работает в Улан-Удэ
Замминистра строительства РФ работает в Улан-Удэ
Власть, 10.02.2023
Он уже посетил ТЭЦ-2 и осмотрел исторический центр города

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^