Глава минсоцзащиты Бурятии подвела итоги года

Власть, Фото: телеграм-канал Татьяны Быковой

Социальную поддержку получило более 370 тысяч жителей республики



Сегодня министр соцзащиты населения Бурятии Татьяна Быкова рассказала в своём Telegram-канале об итогах 2022 года.



- Сегодня с коллегами подводим итоги отрасли социальной защиты населения. Нами была проделана значительная работа. За 2022 год социальную поддержку в республике получили более 370 тысяч граждан или каждый третий житель республики, - отметила она.



По словам Татьяны Быковой, на оказание социальной поддержки жителям Бурятии министерству соцзащиты было выделено 20 млрд рублей. Из этой суммы объём социальных выплат составил более 18 млрд рублей, что на 25 процентов больше, чем годом ранее.



Также глава минсоцзащиты перечислила основные итоги года:



- Выплаты при рождении детей получили 33 тысячи семей в рамках национального проекта «Демография»,



- Пособие на детей от 3 до 7 лет получили 39 тысяч семей на более чем 50 тысяч детей в рамках национального проекта «Демография»,



- Социальный контракт оформили 2 478 семей и получили помощь на сумму 408 млн рублей. В 2023 году финансирование увеличится до 410 млн,



- Внедряется система долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами,



- Социальные услуги в стационарах получили более 9 тысяч граждан, из них почти 1200 - в негосударственном секторе,



- Завершается строительство пансионата, открытие которого приурочено к 100-летию Республики Бурятия.



Лучшим работникам отрасли сегодня вручили удостоверение почётного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Бурятия» и почётные грамоты.

